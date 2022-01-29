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Далер Кузяев: За первую половину сезона поставлю «Зениту» твердую четверку

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев в интервью клубному сайту «Зенита». «Советский спорт» выбрал самое интересное из беседы
Далер Кузяев: За первую половину сезона поставлю «Зениту» твердую четверку
29 января 2022 10:01
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Зенит"

- Есть ли у вас какие-то ритуалы, которые помогают отвлечься от рабочей рутины на сборах?
- Сборы особенно не напрягают, учитывая, что первые мы проводили в Дубае, где много разных мест. В этом году ничего не удалось посетить, но я понимаю ситуацию. Стараюсь отвлечься, книгу почитать, с друзьями пообщаться.

- Самое необычное место, где проводили предсезонку?
- Зимой, когда я играл во второй лиге, в Карелии, у нас были сборы в Ленобласти. Конечно, они сильно отличались от нынешних. Бегали кроссы по снегу, тренировались в зале - даже не на искусственном покрытии, а на деревянном полу. У команды не было таких условий, какими сейчас обладает «Зенит». Но это были очень запоминающиеся сборы, когда мы тренировались без мяча, и без футбольного поля. Снега было полно.

- Оцените первую половину сезона в исполнении «Зенита».
- Хорошо ее провели. Не на отлично, но на твердую четверку. Потому что в некоторых матчах позволяли себе терять очки, особенно с командами из второй восьмерки. Нам нужно обратить на это внимание и не допускать подобные ошибки весной. В еврокубковой кампании могли выступить лучше. Но хорошо, что попали в плей-офф Лиги Европы.

- С одной стороны, разгромные победы над московскими клубами, с другой - потери очков с командами из нижней части таблицы. Это психология?
- После наших ярких матчей, особенно домашних, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас. Но против «Зенита» команды сверхмотивированы. Против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки.

- Как изменился клуб по сравнению с прошлым сезоном?
- Мы двигаемся в правильном направлении. Считаю, показываем хорошую игру, больше всех в РПЛ забиваем. Но у нас появились небольшие проблемы при игре всей командой в защите, потому что в этом сезоне мы много пропустили. На это тоже необходимо обратить внимание весной, чтобы команда лучше оборонялась.

- Со стороны кажется, что игра команды стала более вариативной.
- Да. У нас появились бразильцы, которые любят играть с мячом. У них много различных комбинаций, технического исполнения.

- Что привнес в игру команды Клаудиньо - одно из главных открытий РПЛ в этом сезоне?
- Клаудиньо начал отлично проявлять себя с самой первой игры. Ему даже не понадобилось время для адаптации. И его статистика говорит сама за себя. Мы понимаем сильные качества Клаудио: он хорош во владении мячом, может обыграть соперника, ударить и отдать пас. Это большое подспорье для команды.

- Темп «Зенита» в чемпионате держит только «Динамо». Чем бело-голубые выделяются на фоне других команд?
- Они усилились зимой, у них появился еще один нападающий - Смолов. Тем лучше для нашего чемпионата, что есть такие соперники и конкуренция. В результате команды будут проявлять себя и в Европе, зарабатывать очки для страны.

- Поменялся ли за прошедший год Далер Кузяев?
- Я чувствую изменения. На некоторые вещи смотрю по-другому. Стараюсь отбрасывать эмоции в сторону, как во время игры, так и за пределами поля. Стараюсь контролировать себя, хочу вести себя на поле более хладнокровно. Статистика в этом сезоне говорит, что я жесткий игрок, потому что есть и желтые, и одна красная карточка. Нет, я не считаю себя жестким, просто стараюсь выкладываться на 100%. Вследствие этого могу иногда задеть соперника, ударить по ногам, но это не от желания навредить.

- В августе у вас был период, когда вы получали предупреждения три матча подряд. В третьем из них, против «Локомотива», вас удалили за две желтые. Анализировали эти моменты?
- Конечно, пересматривал потом повторы. Я бы не сказал, что играл чрезмерно грубо. Все было на грани, может быть, чуть-чуть не успевал. Но после этого я уже намного меньше стал получать предупреждений, так что отчасти это послужило мне уроком.

- Как реагирует на это тренерский штаб?
- Конкретно в том матче меня в перерыве предупредили, но тренеры не ограничивают меня, они понимают, что я не буду глупо вести себя на поле, специально кого-то бить по ногам. Просто так вышло.

- Думаете ли вы заранее о возможных рисках? В октябре перед матчем с «Арсеналом» у вас было три карточки, после Тулы был «Спартак», и игру с красно-белыми вы пропустили из-за дисквалификации.
- На меня это точно не влияет, и, мне кажется, мало кто держит это в голове. Я в каждом матче стараюсь отдавать все силы по максимуму, мне без разницы, какой у нас следующий соперник. Если ситуация потребует того, чтобы я сфолил во благо команды, я нарушу правила. Потому что самый важный матч - тот, который идет в данный момент.

- Скоро сезон возобновится и первый официальный матчи - против «Бетиса». Что думаете об этом жребии?
- Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими. Я посмотрел их состав, увидел, что у них много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался серьезный, жребий был немного не в нашу сторону. Но я считаю, что с «Бетисом» можно играть - как и с любым соперником, как бы силен он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его.

- Какой настрой у вас на вторую половину сезона?
- У «Зенита» каждый год цели одни и те же. Мы должны выиграть чемпионат и Кубок России, учитывая то, что в прошлом году так рано вылетели, проиграв дома «Арсеналу». Постараемся это исправить. Настрой самый боевой. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но все возможно. Надо стремиться пройти как можно дальше, и порадовать наших болельщиков.

источник: «Советский спорт»
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