Андрей Червиченко: «Зенит» ведет себя некрасиво и недостойно в отношении Азмуна

Потенциальный новичок «Зенита» бразильский форвард Юрии Альберто уже проходит медицинское обследование перед подписанием контакта с питерским клубом. Сообщается, что бразилец присоединится к «Зениту на сборах в португальском Лагуше, где подпишет контракт.

А пока остается неясной ситуация с лучшим нападающим «Зенита» последних лет Сердаром Азмуном, который подписал личный контакт с «Байером» вопреки воли клуба.

Азмуна не отпустили в сборную Иран на решающие отборочные матчи ЧМ-2022, а на днях он отписался от клубного чата. По некоторым данным, «Зенит» решил не удерживать Азмуна до лета, и сейчас пытается договориться с «Байером» о компенсации.

- «Зенит» ведет себя очень некрасиво и недостойно, - говорит Андрей Червиченко. – Все знали, что Азмун летом хочет уйти, было время, чтобы с ним договориться. Азмун ничего не нарушал, никаких некорректных действий не допускал. Пришло время, и он заключил контракт, который выгоден ему, на что имел полное право.

Он не должен думать о «Зените», а должен думать о себе, своей карьере. Азмун много сделал для «Зенита», его вклад в успехи команды последних лет велик. И если в «Зените» витают в облаках, все только и думают, что с ними все мечтают подписать контракт, то причем здесь Азмун?

И все эти потуги – притянутый за уши штраф в 50 тысяч евро за антиковидные нарушения, запрет на поездку в сборную, выглядят не очень красиво и точно не улучшают имидж клуба.

- Какие шаги предпримет «Зенит»: будет удерживать не мотивированного игрока до лета или попытается получить с «Байера» хоть какие-то деньги и отпустит форварда?

- Мечтать они могут о чем угодно. Либо в «Зените» успокаиваются, перестают гнобить Азмуна, с ним выигрывают чемпионство и путевку в Лигу чемпионов. Либо продолжат такую же неумную тактику, но тогда Азмун будет занимать место легионера, а пользу команде не принесет. Либо по добру по здорову отпускают игрока в «Байер».

- «Байеру» выгоднее получить форварда сейчас – он успеет адаптироваться в Бундеслиге. Потому что летом лучшего своего нападающего Шика они точно продадут.

- «Зенит», отдав Азмуна бесплатно, сэкономит на его зарплате. С другой стороны, «Байрер» может порекомендовать Азмуну поберечься, если он останется и если в «Зените» ему дадут играть. А вдруг кресты полетят, а человек уже на большой зарплате в немецком клубе. Но, с другой стороны, Азмун парень порядочный, относится к своим обязанностям профессионально. Никогда не был замечен в том, не выкладывается полностью.