Жиго уходит в «Марсель», Понсе в «Эльче». В «Зенит» приехал бразилец Алберто

«СПАРТАК» АРЕНДУЕТ ЖИГО У «МАРСЕЛЯ»
В «Спартаке», судя по всему, грядут большие перемены. Ключевой защитник команды Самюэль Жиго подписал контракт с «Марселем». Но так как соглашение с москвичами действовало до лета, и они не собирались прямо сейчас прощаться с игроком, то французы отдали его в аренду красно-белым до конца сезона.
Жиго основной центральный защитник наряду с Георгием Джикией. Уход легионера заставляет «Спартак» серьезно напрячься на трансферном рынке. В настоящий момент замены Самюэлю нет. При этом не совсем понятно, почему до сих пор никого не нашли. Лето нагрянет незаметно.
Жиго заранее предупреждал, что контракт не продлит. «Спартак» теряет важного футболиста, который определял игру в обороне. Это не очень хорошая ситуация, даже с учетом того, что Самюэль, как уверяет, вынужден вернуться на родину по семейным обстоятельствам.
28-летний француз играл в Москве с сезона-2018/19, а переезжал в РПЛ из бельгийского «Гента». Как сообщают источники, москвичам удалось все-таки получить за Жиго небольшую компенсацию в 2 млн евро.
ПОНСЕ УЕЗЖАЕТ В ИСПАНИЮ
Помимо этого «Спартак» в ближайшие дни может оформить аренду нападающего Эсекьеля Понсе в «Эльче». Испанский клуб еще летом интересовался аргентинцем, но тогда он был едва ли не лучшим форвардом красно-белых. Однако в сентябре легионер получил повреждение мениска в матче Лиги Европы с «Наполи» (3:2) и с тех пор не играл.
Понсе понадобилось хирургическое вмешательство, а дальше пошли месяцы восстановления. Игрок должен был войти в строй после зимней паузы в РПЛ. Но в январе «Спартак» приобрел еще одного нападающего, взяв у «Шарлеруа» (Бельгия) Шамара Николсона.
С Понсе они одного возраста — по 24 года. И пока непонятно, сумеет ли ямайский форвард стать достойной заменой Эсекьелю, который был неплох в отдельные периоды, но не отмечался стабильностью.
«Эльче» идет в Ла Лиге на 15-м месте с 23 очками после 22 игр. От зоны вылета клуб отделяют 5 очков. В испанской команде есть еще четыре форварда, но у троих из них летом заканчиваются контракты. Возможно, «Эльче» хочет присмотреться к спартаковцу, взяв в аренду, а там уже решить, покупать ли его.
Что касается красно-белых, то у них помимо Николсона есть еще в нападении Александр Соболев и Джордан Ларссон. «Спартаку» в нынешнем сезоне уже некуда спешить в РПЛ — девятая строчка в таблице не оставляет шансов на то, чтобы побороться за места в еврокубках. Разве что в Кубке России есть возможность чего-то достичь. Держать четырех форвардов в этом случае наверное неуместно. Этим и объясняется желание расстаться с аргентинцем.
АЗМУН МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ КОНТРАКТ
«Зенит» близок к тому, чтобы завершить трансферы Юри Алберто и Сердара Азмуна. Об этом рассказал СМИ гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев. Источники сообщают, что бразилец уже прибыл на сбор питерской команды в Португалию, и если сторонам удастся договориться о финансовых условиях, то южноамериканец может стать зенитовцем уже в ближайшие дни. А не летом, как говорилось в начальной стадии переговоров между клубами. Обойдется такое желание питерцев в 20 млн евро. Плюс еще 4 млн «Интернасьональ», нынешний клуб Юри, может получить бонусами.
Напомним, что «Зенит» несколько дней назад серьезно обиделся на своего лучшего бомбардира Азмуна, который решил самовольно отправиться к людям из «Байера» и объявить об уходе в клуб из Леверкузена летом, когда закончится контракт с чемпионами России. Такой шаг не понравился боссам «Зенита», иранец покинул клубный чат и дал комментарий, который не оставляет сомнений в конфликте между игроком и клубом.
Азмун в инстаграме заявил, что готов играть до лета во второй команде, если так посчитает руководство. Но с чего ему так поступать — отправлять во вторую команду своего лучшего нападающего? Ясно, что тут дела не ладны.
По последней информации, Азмун готов разорвать контракт с «Зенитом», если питерцы не смогут договориться о зимнем трансфере с «Байером».