Жиго уходит в «Марсель», Понсе в «Эльче». В «Зенит» приехал бразилец Алберто

«СПАРТАК» АРЕНДУЕТ ЖИГО У «МАРСЕЛЯ»

В «Спартаке», судя по всему, грядут большие перемены. Ключевой защитник команды Самюэль Жиго подписал контракт с «Марселем». Но так как соглашение с москвичами действовало до лета, и они не собирались прямо сейчас прощаться с игроком, то французы отдали его в аренду красно-белым до конца сезона.

Жиго основной центральный защитник наряду с Георгием Джикией. Уход легионера заставляет «Спартак» серьезно напрячься на трансферном рынке. В настоящий момент замены Самюэлю нет. При этом не совсем понятно, почему до сих пор никого не нашли. Лето нагрянет незаметно.

Источник фото: Твиттер ФК «Марсель»

Жиго заранее предупреждал, что контракт не продлит. «Спартак» теряет важного футболиста, который определял игру в обороне. Это не очень хорошая ситуация, даже с учетом того, что Самюэль, как уверяет, вынужден вернуться на родину по семейным обстоятельствам.

28-летний француз играл в Москве с сезона-2018/19, а переезжал в РПЛ из бельгийского «Гента». Как сообщают источники, москвичам удалось все-таки получить за Жиго небольшую компенсацию в 2 млн евро.

ПОНСЕ УЕЗЖАЕТ В ИСПАНИЮ

Помимо этого «Спартак» в ближайшие дни может оформить аренду нападающего Эсекьеля Понсе в «Эльче». Испанский клуб еще летом интересовался аргентинцем, но тогда он был едва ли не лучшим форвардом красно-белых. Однако в сентябре легионер получил повреждение мениска в матче Лиги Европы с «Наполи» (3:2) и с тех пор не играл.

Понсе понадобилось хирургическое вмешательство, а дальше пошли месяцы восстановления. Игрок должен был войти в строй после зимней паузы в РПЛ. Но в январе «Спартак» приобрел еще одного нападающего, взяв у «Шарлеруа» (Бельгия) Шамара Николсона.

С Понсе они одного возраста — по 24 года. И пока непонятно, сумеет ли ямайский форвард стать достойной заменой Эсекьелю, который был неплох в отдельные периоды, но не отмечался стабильностью.

Источник фото: ФК «Спартак»

«Эльче» идет в Ла Лиге на 15-м месте с 23 очками после 22 игр. От зоны вылета клуб отделяют 5 очков. В испанской команде есть еще четыре форварда, но у троих из них летом заканчиваются контракты. Возможно, «Эльче» хочет присмотреться к спартаковцу, взяв в аренду, а там уже решить, покупать ли его.

Что касается красно-белых, то у них помимо Николсона есть еще в нападении Александр Соболев и Джордан Ларссон. «Спартаку» в нынешнем сезоне уже некуда спешить в РПЛ — девятая строчка в таблице не оставляет шансов на то, чтобы побороться за места в еврокубках. Разве что в Кубке России есть возможность чего-то достичь. Держать четырех форвардов в этом случае наверное неуместно. Этим и объясняется желание расстаться с аргентинцем.

АЗМУН МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ КОНТРАКТ

«Зенит» близок к тому, чтобы завершить трансферы Юри Алберто и Сердара Азмуна. Об этом рассказал СМИ гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев. Источники сообщают, что бразилец уже прибыл на сбор питерской команды в Португалию, и если сторонам удастся договориться о финансовых условиях, то южноамериканец может стать зенитовцем уже в ближайшие дни. А не летом, как говорилось в начальной стадии переговоров между клубами. Обойдется такое желание питерцев в 20 млн евро. Плюс еще 4 млн «Интернасьональ», нынешний клуб Юри, может получить бонусами.

Источник фото: «Инстаграм» Юри Алберто

Напомним, что «Зенит» несколько дней назад серьезно обиделся на своего лучшего бомбардира Азмуна, который решил самовольно отправиться к людям из «Байера» и объявить об уходе в клуб из Леверкузена летом, когда закончится контракт с чемпионами России. Такой шаг не понравился боссам «Зенита», иранец покинул клубный чат и дал комментарий, который не оставляет сомнений в конфликте между игроком и клубом.

Азмун в инстаграме заявил, что готов играть до лета во второй команде, если так посчитает руководство. Но с чего ему так поступать — отправлять во вторую команду своего лучшего нападающего? Ясно, что тут дела не ладны.

Источник фото: ФК «Байер»

По последней информации, Азмун готов разорвать контракт с «Зенитом», если питерцы не смогут договориться о зимнем трансфере с «Байером».