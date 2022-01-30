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Владимир Федотов: На сборах был Валерий Карпин, а что может больше мотивировать футболистов?

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после контрольного матча с «Балтикой», в котором южане победили со счетом 1:0, рассказал о состоянии здоровья Кассьерра, Воробьева и Джанаева, а также опробовании новых схем в товарищеской игре.
Владимир Федотов: На сборах был Валерий Карпин, а что может больше мотивировать футболистов?
30 января 2022 09:56
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

- Голов в игре было больше, но засчитали всего один мяч. Вы довольны результатом?
- Определять голы – это право судейской бригады. А в целом игра мне понравилась и по движению, в том числе. «Балтика» тоже понравилась. Она создавала нам достаточно проблем, билась не на жизнь, а на смерть. Хорошая игра получилась, боевая, плотная. Всеми ребятами без исключения я доволен. Никто не выпадал. Мы получили хорошую нагрузку, потренировали наши атакующие действия и игру в обороне. Мы очень довольны проведенным спаррингом.

- На поле был Ангбан и Цалагов, а Нобоа игра выше. Расскажите, что это был за эксперимент?
- Не назвал бы это экспериментом. Он выполнял роль оттянутого форварда. Но Кристиан там себя почувствовал немного неуютно, и мы чуть поменяли схему, перейдя на три опорных полузащитника, в два номинальных нападающих и Нобоа было здесь гораздо удобнее.

- То есть вполне возможно, что в официальных играх мы увидим такие же схемы?
- Это зависит от соперника. Все возможно. Естественно, каждое новшество требует доработки. Нам было важно посмотреть, что из этого может получиться и как это использовать.

- Перед началом матча вы общались с представителями тренерского штаба сборной России. О чем говорили, и оказало ли влияние присутствие тренера сборной на футболистов?
- Мы просто поговорили. Они нам рассказали о своих планах. Приезд на сбор – это прямая обязанность тренеров, потому что они должны просматривать кандидатов в молодежную сборную. Как я понимаю, здесь был и Валерий Карпин. Что может больше мотивировать молодых футболистов? Да и все остальных тоже. Они должны показать себя тренеру сборной, показать свой товар лицом.

- Мы не видели Кассьерра, Воробьева, Джанаева. Когда их стоит ждать?
- Да, у нас еще сохраняются небольшие проблемы со здоровьем, и мы не форсируем события, плавно подводим ребят. Надеемся, что в ближайшее время все ребята встанут в строй и продолжат подготовку к чемпионату. А пока они занимаются по индивидуальному плану. У них тренировки в зале, легкие пробежки. Так что они не теряют мышечный тонус.

источник: «Советский спорт»
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