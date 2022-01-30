Александр Селихов: Выигрыш даже в контрольном матче закладывает менталитет победителя

- Расскажите, как строится ваша работа, и в каком состоянии вы сейчас находитесь? – вопрос Селихову.

- Первый сбор - функциональный. Он направлен именно на физику. Но мы работает и над тактикой, и над техникой. То есть он направлен на все. Я чувствую себя хорошо.

- Обычно первый матч проходит под нагрузками, а значит, на результат не стоит ориентироваться?

- Не могу так сказать, потому что результат всегда важен. Не зависимо от того, контрольная это игра или официальная, всегда надо закладывать менталитет победителя, поэтому всегда необходимо играть на результат.

- Осенью в интервью вы говорили о том, что было бы неплохо, если бы появился ассистент вратарей. Сейчас на сборе с вами работает Василий Кузнецов из «Спаратка-2». Получается, к вам все-таки прислушались?

- Наверное. Я Артему Реброву это говорил. Когда в команде четыре вратаря, то одного тренера вратарей не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, а кто-то остается с другим тренером вратарей работать над какими-то компонентами. Я очень рад, что Василий Александрович присоединился к нам.

- В конце прошлого года вы стали настоящим героем. Как должна сложиться весна, чтобы вы были также счастливы, как перед новым годом?

- На самом деле я не задумывался об этом. Не считаю себя героем. Мы делаем свое дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата и радовали болельщиков своей игрой и победами.

«После перехода в «Вест Хэм» смотрю на футбол по-новому»

- Нам дали несколько выходных дней и я прилетел в Дубай немного отдохнуть, - сказал Крал. - Еще я здесь тренируюсь, чтобы поддержать форму. Когда я узнал, что «Спартак» проводит здесь сборы, то сразу решил подъехать и повидаться со старыми знакомыми и всех поприветствовать. Был очень рад увидеть ребят и, по-моему, это было взаимно. Мы отлично общались со всеми, когда я был в «Спартаке» и наша дружба продолжается. Так что я очень рад этой встрече. Я слежу за матчами «Спартака» и нахожусь на связи с партнерами. Стараюсь не пропустить ни одной игры. Так что я большой фанат «Спартака».

- С кем больше всего общаетесь из «Спартака»?

- Я общаюсь с Ларссоном, Зобниным, Джикией и другими ребятами. Мы каждую неделю стараемся списываться. У нас отличные отношения и это здорово.

- Как вам играется в английской лиге?

- Там многое по-другому. Все непросто. Но сейчас у меня есть время как следует потренироваться, чтобы улучшить свои качества. Я рад, что у меня появилась возможность оказаться в «Вест Хэме». Когда я выходил на поле, то выглядел достойно. Нужно ждать новых шансов. В любом случае я рад, что сделал такой шаг. Теперь смотрю на футбол по-новому. Мне нравится в команде.