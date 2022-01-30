Ильзат Ахметов: Языджи только сначала кажется серьезным, но с ним легко найти общий язык

- Вы присоединились к команде на сборах чуть позже остальных. Как оцениваете свое состояние сейчас?

- Помогло то, что во время перерыва я оставался здесь, в Кампоаморе. Тренировался каждый день в двухразовом режиме. Работа помогла добрать кондиции. До этого мне не хватало того, что ребята делали в мое отсутствие. Но сейчас, по ощущениям, практически догнал их. Буду дальше улучшать форму.

- 45 минут товарищеского матча нормально выдержали?

- Было нелегко. Тем более, за пару дней до игры я выполнял особую нагрузку. Думаю, мне было тяжелее, чем остальным и по «дыхалке», и по общему состоянию. Но именно это и требовалось в тот момент.

- В чем заключалась Ваша индивидуальная работа в Кампоаморе во время перерыва между сборами?

- Я занимался под руководством Григория Бабаяна, Дмитрия Крамаренко и реабилитолога Игоря Степанова. Тренировался и на поле с мячами, и в зале. Также проделывал беговую работу, добирал объем. С самого начала хотел остаться, посоветовался с тренерами, с докторами, и мы приняли совместное решение, что мне нужно в любом случае быть здесь, добирать. Составили план, и по нему я занимался все эти дни.

- Этот сбор в Кампоаморе в плане общих нагрузок чем-то отличается от предыдущих?

- Отличия есть - нагрузки другие в плане беговой работы. Футбольная часть плюс-минус похожа на предыдущие, все упражнения через мячи. У каждого тренера, в том числе и по физподготовке, свой метод. Понятное дело, бег по гольф-полям никому не нравился - любому футболисту по душе, когда все делается в игровом виде, постоянно работа с мячом. Это приносит больше удовольствия, чем работа без мяча. В любом случае, сейчас нет такого, что мы вообще не бегаем - конечно, бегаем. Просто нагрузка в основном смешанная.

- Вспоминаю Ваш приход летом 2018-го года. Тогда все быстро закрутилось: триумф в Суперкубке, домашняя победа над «Реалом», «Первая пятерка» и запоминающиеся слова: «Пока что 2018-й - лучший год в моей карьере». Можно ли сказать, что если 2018-й - пока самый лучший, то 2020-й - самый непростой?

- Да, 2020-й получился для меня тяжелым годом - карантин, операция, долго не играл… В целом не все складывается так, как я хотел. Мне хочется успешнее проводить сезоны, чтобы форма всегда была хорошая, а главное - без травм. Я многое делаю для этого и знаю, что если буду работать, ничего от меня не уйдет.

- В этом сезоне Вы играете постоянно, забили два мяча, с учетом кубкового, сделали три голевых передачи. Довольны, как все идет?

- Конечно, всегда хочется играть лучше. Главным образом - больше забивать, отдавать, чтобы были другие цифры результативности. В плане игры набираю форму, обретаю уверенность, сам это чувствую. Игровые кондиции после травмы возвращаются. Есть чувство, что все будет нормально.

- В декабрьской гостевой игре с «Крыльями Советов» у Вас был крутой юбилей: 100 официальных матчей за ЦСКА. Какие из них вспоминаются сразу?

- Четыре игры в Лиге чемпионов, в том числе - домашняя с «Реалом». Это другой уровень, другие эмоции, переполненные «Лужники». Хочется как можно скорее испытать все это вновь.

- А голы?

- «Спартаку» в кубковом матче. Играли на их стадионе, по ходу матча уступали, и я сравнял счет. Ты бежишь, радуешься, слышишь болельщиков соперника и получаешь удовольствие.

- Что скажете о Юсуфе Языджи по первым совместным тренировкам?

- Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист. У него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.

- Юсуф производит впечатление очень серьезного человека. Но Вы с ним перешучивались. На каком языке?

- Я знаю несколько слов по-турецки - бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском. Пошутить. Он хороший парень. С ним очень легко найти общий язык. Серьезным он кажется только сначала. Просто нужен подход.