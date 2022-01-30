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«Зенит» успел заменить Азмуна бразильцем Алберто. Трансферы завершены, но осадочек остался

Чемпионы России официально объявили об уходе в «Байер» Сердара Азмуна и приобретении другого нападающего – бразильца Юри Алберто из «Интернасьоналя».
«Зенит» успел заменить Азмуна бразильцем Алберто. Трансферы завершены, но осадочек остался
30 января 2022 18:35
автор: Иван Сергеев
автор фото: «Инстаграм» Юри Алберто

«Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от побед, любовь к сине-бело-голубым и болельщикам. Этими словами чемпионы России попрощались со своим лучшим нападающим, который уходит в «Байер» прямо сейчас, а не летом, как думал сам игрок еще неделю назад.

У руководителей «Зенита» напоследок хватило духу сгладить скандал, который они сами же спровоцировали на ровном месте. Иранец, напомним, отчаялся ждать решений по своему трансферу, встретился с представителями клуба из Леверкузена, находясь на сборе в Дубае, и обо всем с ними договорился. У Азмуна в июне заканчивался контракт с питерским клубом, оставалось полгода, и в этом случае игрок имел право решать свою дальнейшую судьбу. Он так и поступил, договорившись о контракте до 2027 года, а «Зенит» обиделся.

Это стало понятно, когда объявление о сделке сделал только «Байер», а российский клуб промолчал. После этого пошли разговоры о том, что легионер будет оштрафован и вероятно сослан на остаток сезона во вторую команду. Сам Сердар появился с видео в инстаграме, где заявил, что примет любое решение клуба. Тем самым он невольно признал наличие конфликта, но завершить его удалось благополучно для всех сторон.

В последние дни «Зенит» сумел ускорить трансфер бразильца Юри Алберто из «Интернасьоналя». Хотя изначально планировалось, что форвард переедет в Санкт-Петербург только летом по окончании сезона. Но финт Азмуна заставил все переиграть. «Зенит» добавил денег за переход Алберто и убедил босса «Интернасьоналя» отдать игрока зимой. Называются цифры в 17 млн евро плюс бонусы, хотя в июне платить пришлось бы меньше.

За Сердара «Байер» отдаст около 4 млн евро с учетом бонусов. Летом иранец ушел бы бесплатно. Так что в накладе питерцы не останутся, по сути, просто добавят деньги за переход Азмуна к трансферу Алберто и возьмут южноамериканца уже в январе. 29-го он прибыл на сбор своей новой команды в Португалию и прошел медосмотр. В воскресенье «Зенит» уже мог спокойно объявлять об обоих трансферах.

20-летний Алберто – воспитанник «Сантоса», за своей последний клуб он провел 85 матчей и забил 30 мячей. Причем в 2021 году оформил три хет-трика. И он станет уже шестым бразильцем в «Зените». Малком, Вендел, Клаудиньо, Сантос и Барриос постараются сделать его адаптацию в РПЛ менее болезненной.

Мы же можем констатировать, что сине-бело-голубые завершили свою трансформацию – избавились от аргентинской колонии легионеров, заменив ее на бразильскую. Успешные примеры «Шахтера» и тираспольского «Шерифа» видимо убедили руководство клуба встать на такой же путь. К развитию российского футбола все это, правда, не имеет никакого отношения.

Напоследок хочется пожелать питерским менеджерам аккуратнее относиться к своим лидерам. И не откладывать решение их вопросов на последний момент. Как ни крути, а осадок от расставания с Азмуном все-таки остается. Не таких проводов был достоин Сердар.

источник: «Советский спорт»
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