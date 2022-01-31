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Юри Алберто: Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле

Новичок «Зенита» нападающий Юри Алберто рассказал, как его приняли в команде и под каким номером хотел бы выступать.
Юри Алберто: Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле
31 января 2022 09:55
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Зенит"

- Что вы чувствуете сейчас, когда стали игроком «Зенита»?

- Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения.
- Насколько это было сложное решение для вас - в 20 лет пересечь Атлантику и сменить Бразилию на Россию?
- Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе - в «Интернасьонале». Сейчас меня ждет новая цель, новый вызов.
- Что для вас значит переход в такой клуб, как «Зенит»?
- Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться. Уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное - привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.
- С вашим приходом бразильская диаспора в «Зените» увеличилась до пяти человек. Наводили ли вы какие-то справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом?
- Нет, но они меня тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет быстро адаптироваться. Большое им спасибо.
- Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?
- Я молодой игрок, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца. Я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.
- Вы провели две полноценные тренировки с «Зенитом». Как ощущения?
- Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда. Я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.
- Вы уже знаете, под каким номером будете выступать?
- В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир - Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.

источник: «Советский спорт»
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