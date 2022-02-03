Хердур Магнуссон: Ахилл сейчас, как новый, он никогда не был таким крепким

- Какие ощущения от первого матча ЦСКА после такого долгого перерыва, вызванного восстановлением после травмы? - вопрос Магнуссону.

- Могу сказать, что десять месяцев я забирался по холму и, наконец, достиг вершины. Счастлив, что удалось вернуться. Доволен проделанной работой. Это было долгое путешествие. Я был ментально сильным все это время, и вот я снова на поле.

- Ваш ахилл давал о себе знать?

- Нет, он как новый, а точнее - совершенно новый. По ощущениям, мое ахиллово сухожилие никогда не было таким крепким, как сейчас.

- Вы успели устать за 45 минут?

- После спринтов, которые нам дали по окончании матча - да, немного. А во время игры было тяжеловато только потому, что мы располагались против ветра и против солнца. Газон в этом году очень мягкий и сухой, в тики-таку на таком не поиграешь: мяч катится недостаточно хорошо, попросту медленно. Но это мелочи. Мы были рады победить.

- Теперь 2 февраля для вас - красный день календаря?

- Сто процентов. Я наконец-то могу снять со стены свой календарь, в котором зачеркивал крестиком каждый день без футбола, готовясь снова выйти на поле. Теперь в нем нет никакой необходимости. Сделаю все, чтобы подойти к официальным матчам в наилучшей форме.