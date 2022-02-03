Хердур Магнуссон: Ахилл сейчас, как новый, он никогда не был таким крепким

- Какие ощущения от первого матча ЦСКА после такого долгого перерыва, вызванного восстановлением после травмы? - вопрос Магнуссону.
- Могу сказать, что десять месяцев я забирался по холму и, наконец, достиг вершины. Счастлив, что удалось вернуться. Доволен проделанной работой. Это было долгое путешествие. Я был ментально сильным все это время, и вот я снова на поле.
- Ваш ахилл давал о себе знать?
- Нет, он как новый, а точнее - совершенно новый. По ощущениям, мое ахиллово сухожилие никогда не было таким крепким, как сейчас.
- Вы успели устать за 45 минут?
- После спринтов, которые нам дали по окончании матча - да, немного. А во время игры было тяжеловато только потому, что мы располагались против ветра и против солнца. Газон в этом году очень мягкий и сухой, в тики-таку на таком не поиграешь: мяч катится недостаточно хорошо, попросту медленно. Но это мелочи. Мы были рады победить.
- Теперь 2 февраля для вас - красный день календаря?
- Сто процентов. Я наконец-то могу снять со стены свой календарь, в котором зачеркивал крестиком каждый день без футбола, готовясь снова выйти на поле. Теперь в нем нет никакой необходимости. Сделаю все, чтобы подойти к официальным матчам в наилучшей форме.
«По тренировкам становится видно, какие у кого сильные стороны»
- Какие впечатления от первой игры за новую команду против «Виборга»? – вопрос Медине.
- Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше.
- Как показалось, твой забитый мяч получился достаточно легким.
- Да, так и было. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах. Мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку ворот.
- Еще запомнился ваш отличный пас на Чиди на последней минуте встречи.
- Мы убежали в контратаку, я видел движение партнера и поэтому сумел вовремя сделать передачу. Жаль, что Чиди не забил, но ему просто не повезло. В целом все парни провели хороший матч.
- Взаимопонимание с одноклубниками уже есть?
- По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого маневра от кого ждать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики тренера, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается.
- Вы получили неофициальный приз лучшему игроку матча - ногу хамона. Что будете с ней делать?
- Отличный подарок. Я выберу время и обязательно попробую это мясо.
источник: «Советский спорт»