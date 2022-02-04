Сергей Семак: Самое важное - чтобы все наши футболисты провели минимум по два полных матча

- Подведите итоги матча.

- Игра разбилась на небольшие части. Местами мы действовали неплохо, местами - уставали, не хватало легкости и играли не так, как хотели. Те, кому нужно, получили игровую практику, все здоровы, избежали травм, а это самое важное.

- Команда выполнила план на игру?

- Сложно говорить о плане. Многие футболисты провели первые минуты на поле. Сейчас самое важное - чтобы к окончанию сбора все наши футболисты провели как минимум по два полных матча. Стараемся следовать этому графику.



- Довольны дебютом Юри Алберто и Адамова?

- Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов у них налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать.



- Алип забил победный мяч. Как оцените его действия?

- В этом моменте - прекрасно. Он принес победу, забив очень красивый мяч. Повторюсь, что на фоне нагрузок есть определенные замечания. Есть качество, над которым можно еще поработать. К концу сбора мы определимся, как будем взаимодействовать.



- Вы сейчас говорите по Алипу?

- Да, именно по нему.



- Насколько Юри Алберто выполнил задачу на этот матч? Он играл на той позиции, где вы его видите?

- Да, хотя он способен выйти и на позиции атакующего флангового игрока, и сыграть в центре. Сегодня у него был голевой момент, он заряжен на удар. Он проделал много открываний, действовал неплохо.



- А как вам Вагнер Лав?

- Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, настоящая легенда.