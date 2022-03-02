Языджи и Дивеев втащили армейцев в четвертьфинал Кубка. ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

ВЫВОДЫ БЕРЕЗУЦКОГО

Не так часто столь ранняя стадия плей-офф Кубка России радует любителей футбола яркими вывесками, но встреча третьей и четвертой команд РПЛ точно попадает под эту категорию. Тем более, что армейцы не побеждали сочинцев с ноября 2019 года.

Выступление в победном дерби дало Алексею Березуцкому необходимую пищу для размышлений, и на «Фиште» он не стал выпускать в старте неудачно сыгравшего Хесуса Медину, вместо которого появился Бактийор Зайнутдинов. Также интересен выбор Кирилла Набабкина вместо Бруно Фукса, а в остальном все по-прежнему. Любопытно, что и Фукс, и Медина вышли уже на второй тайм, и только появление парагвайца стало вынужденным – Антон Заболотный получил повреждение.

У сочинцев обращает на себя внимание возвращение Сослана Джанаева, в последний раз выходившего на поле еще в октябре. После рестарта сезона он оказался в заявке на игре с «Арсеналом», а вот теперь экс-вратарь сборной России вышел против ЦСКА.

В нынешнем сезоне команды встречались всего раз, и тоже на «Фиште», где хозяева не оставили шансов красно-синим – 4:1. Герой той встречи Матео Кассьерра (2 гола и 2 передачи) также вышел с первых минут.

БИЛЬЯРДНЫЙ УДАР НОБОА

И Березуцкий, и Владимир Федотов из тех тренеров, кто на первых порах выстраивает игру в обороне. Показательно, что в последних пяти матчах РПЛ на двоих их команды сохранили ворота на замке. Только сочинцы остались теми же, что и были осенью, а армейцы полностью перебрали среднюю линию для того, чтобы эффективнее действовать с позиции силы.

Тем удивительнее, что в первой четверти матча и те, и другие довольно легко допускали удары по своим воротам. Игорь Акинфеев и Джанаев сразу получили возможность размяться. Армейцы поначалу чуть чаще владели мячом, но им спутала карты травма Заболотного, чью позицию с выходом Медины занял Юсуф Языджи. В «Лилле» он играл в нападении, но в роли оттянутого форварда в двойке.

Тем не менее, до поры армейцы впереди смотрелись острее. Классный удар удался Медине в перекладину – подстроился под отскок, корпусом обманул Ибрагима Цаллагова и из-за пределов штрафной знатно приложился. Но сочинцы ответили еще круче – в концовке тайма заперли гостей на их половине поля и открыли счет благодаря меткому выстрелу в угол метров с 20 Кристиана Нобоа. Ну, а кого еще?

Акинфеев чувствовал, что атакующая волна сочинцев уже накатывает. За пару минут до гола он заработал предупреждение за несогласие с назначением банального углового, хотя, казалось бы, ничего криминального не произошло. Но – инстинкт.

УБИЙСТВЕННАЯ СВЯЗКА ЯЗЫДЖИ – ДИВЕЕВ

В перерыве Березуцкий выпустил вместо Набабкина Фукса. Пытаясь угадать мысли наставника, предположу, что эта замена должна была укрепить позиционное нападение. Такое предположение может показаться сомнительным, однако стоит учесть, что на сборах во многих матчах армейцы выходили в атаку именно через бразильца. У него более классный первый пас, чем у Набабкина, так что с ним играть во владение проще. Во всяком случае, в теории.

Как и на сборах, красно-синие смотрелись в атаке медлительными, зато угрожали со стандартов. На исходе часа игры Языджи подал угловой, а Игорь Дивеев головой вколотил мяч в сетку. Ровно такой же гол ЦСКА забил и в заключительном товарищеском матче с «Рубином», только тогда туров подавал слева, а теперь справа. Остаюсь при своем мнении, что с игры от него толку мало, зато стандарты просто убойные. Собственно, и со «Спартаком» счет был открыт благодаря удару Юсуфа со штрафного.

Вслед за этим гости вполне могли выходить вперед, но Джанаев каким-то невообразимым образом взял два подряд удара Хорхе Карраскаля и добивавшего с пяти метров Медины. В оставшееся время акцент был на атаках армейцев, но забили они опять с углового, причем абсолютно идентичного первому – Языджи подал справа, Дивеев из той же точки (!) выводит команду вперед. Посмотрите по возможности обзор и найдите отличия, если получится.

Так ЦСКА одержал волевую победу в Сочи и вышел в четвертьфинал Кубка России.

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Кубок России

1/8 финала

«Сочи» - ЦСКА – 1:2 (1:0)

Голы: Нобоа, 41 – 1:0. Дивеев, 60 – 1:1. Дивеев, 87 – 1:2.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Прохин, Родригао, Юрганов, Терехов, Ангбан (Юсупов, 61), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Попов, 70), Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Фукс, 46), Дивеев, Бийол, Фернандес, Гбамен (Мухин, 87), Зайнутдинов (Дзагоев, 72), Обляков, Карраскаль (Эджуке, 72), Языджи, А. Заболотный (Медина, 24).

Предупреждения: Маргасов, 7. Акинфеев, 39. Терехов, 70. Прохин, 75. Попов, 77. Мухин, 90.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).