Паоло Ваноли: В следующий раз выпущу одиннадцать Бакаевых

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Ваноли.

- Я рад за команду, за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили.

- У Николсона хет-трик, у Хлусевича хет-трик из голевых передач. Можно сказать, что они уже полностью адаптировались в команде?

- Обоим есть, над чем работать. Мне хотелось бы говорить о команде, мы ее строим на будущее. У нас семь игроков младше 21 года. Мы хорошо поработали. Это большой клуб и иногда здесь не хватает терпения. Молодым не всегда дают время.

- Вы изучали «Кубань» дополнительно. Что узнали о команде?

- Да, мы изучали краснодарцев, они сильно поменялись. Видели игры на предсезонке. Их штаб работает хорошо. На таком уровне важны детали, они делают разницу.

- Как вы относитесь к отстранению «Спартака» от Лиги Европы?

- Конечно, это был тяжелый психологический удар. «Спартак» заслуживал там играть, но то, что происходит, это выше нас. Мы не влияем на это. Нам надо сохранить концентрацию. У нас впереди кубок и чемпионат. Мы должны дойти да конца.

- Как оцените игру Бакаева и почему решили его заменить?

- В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил, сейчас спрашиваете о том, почему его заменили. В следующий раз выпущу одиннадцать Бакаевых. Почему не спрашиваете про красивый гол Ларссона?

«ДЛЯ НАС ТАКОЕ ПОРАЖЕНИЕ – КАТАСТРОФА»

- Комментировать нечего. Для нас это катастрофа. Понятно, что «Спартак» намного сильнее. Наша игра в первые 20 минут нас не устраивает. Мы не умеем держать удар и перестраиваться. Это подготовка к сезону. Будем готовиться дальше. И «Спартак» 1:7 проигрывал, - рассказал Евдокимов.

- После пропущенного гола вы вернули Сидорова на левый флаг. Почему с самого начала не делали это?

- Если бы знал что делать перед игрой, я бы здесь не работал. Когда играл Сидоров, мы не пропускали, а когда он получил травму - пропустили. Надеемся, в сезоне эти футболисты будут играть сильнее.

- Вы эмоциональный тренер, но сегодня просидели весь матч на скамейке почему?

- Сидение с подогревом. Было холодно. Вчера не мог разговаривать, приболел.

- Можно найти позитив их этого поражения?

- Позитива нет, но это как учеба. Посмотрим все моменты: и в обороне, и при выходе из нее. Были хорошие моменты. Были выходы. Алейников проходил - можно было выжимать. Спартаковцы забили все, что могли. И Джикия мог. Мы рассматриваем этот матч как подготовку к ФНЛ. Задача – остаться в ФНЛ. Хотим показывать хороший футбол, который нравился бы зрителям.