«А вы, друзья, как ни садитесь…» Почему 18 клубов вместо 16 – дурная идея

Мы теперь оказались вне мирового футбольного процесса. Говорить о причинах, наверное, нет особой нужды. Соревноваться в сравнениях, на сколько десятилетий назад нас отбросило – наверное, тоже нет особой необходимости. Наверное, все-таки не в 20-30-е годы прошлого века, когда мы так же были вне международного футбола, когда к нам никто не приезжал (кроме экзотической сборной Басконии). Да и всерьез говорить об отставании можно будет на протяженном историческом промежутке, когда будет понятно, полгода или сколько конкретно лет продлились спортивные санкции.

Итак, Андрей Панков утром в четверг поделился в спортивных СМИ инсайдом – о грядущем (и очень скором) расширении РПЛ. С 16 до 18 команд хотели в последние годы расширить лигу многие. Газзаев говорил об этом. Логику я в случае с Валерием Георгиевичем, правда, не уловил. Несколько лет назад Дюкову подобный вариант предлагал Евгений Гинер. Но там логика была такая: плюс «Арарат» (Ереван) и «Шахтер» (Донецк). Поэтому всерьез это не обсуждалось.

На этот раз с предложением увеличить число клубов с 16 до 18 уже со следующего сезона, по имеющейся у ряда журналистов информации, во время общения по видеосвязи выступил президент «Урала» Григорий Иванов.

Надо отметить, что никакого конкретного решения на данный момент нет. Как и нет у клубов общего мнения на этот счет. Обсуждение может продолжиться на следующей неделе.

Логика такова: сборная больше не играет, пауз на еврокубки больше нет, значит, у клубов появляется много дополнительного времени. Чем его занять? Большим числом матчей. Тут у меня сразу возникает много вопросов.

У нас уезжают иностранцы, деньги из футбола, как следствие всего происходящего, тоже уйдут. Ну, скажем так – сильно подсократятся бюджеты.

Что дальше? Уровень нашего чемпионата будет деградировать. И хотя бы как-то удержать его на должном уровне помогло бы увеличение числа топовых матчей. Сокращайте чемпионат до 10-12 команд и играйте полноценные четыре круга. 36 или 44 матча, когда нет пауз – чем плохо? При этом все в равных условиях – никто не играет на два фронта.

Если же мы искусственно добавим 4 тура, то это не сильно будет заметно. И за счет кого мы усилимся? Если нынешняя четверка ФНЛ-лидеров – «Оренбург», «Факел», «Торпедо» и «Алания» - заскочат в РПЛ, то какими двумя клубами доукрепимся? СКА-Хабаровск и «Нефтехимик» идут дальше. А если кто-то из вышеперечисленных не сможет, то дальше «Балтика» и «Акрон». Потом – «Енисей» и «Велес». Представляю себе все эти матчи.

Вспоминаю первый чемпионат России, когда почил в бозе Советский Союз. 1992 год – играют 20 команд. Для того, чтобы изобразить мега-турнир, решили к высшей лиге добавить первую. Но команд из высшей и первой плюс вышедших из второй в первую набралось аж 17. Много, да и не ровно. Тогда почесали репу – и решили добавить еще тройку вылетевших во вторую лигу. Стало 20. Много и ровно. Пришлось на две подгруппы делить. Так улетались по стране в тот сезон, что в конце даже сговорились: «Океан» из Находки точно отсечь, поделиться очками так, чтобы сутки до игры больше не добираться.

Кстати, тема перелетов может снова стать актуальной. Скоро летать станет сложнее. А раз так – тем более нужно сокращать число участников. Пять матчей одного тура можно сыграть в Москве, другого – в Питере. Так и переезжать с места на место. И никто не скажет, что мы не дали стадионам – наследию ЧМ-2018 позаполняться.

Конечно, до этого, надеюсь, точно не дойдет. Но сравнение с 90-ми просится просто само собой. И надо ли напоминать, каким убожеством были русские чемпионаты 90-х? А если люди решат расширить РПЛ за счет уже предлагаемого сохранения мест всем нынешним 16 клубам, то никакой борьбы в концовке сезона мы, скорее всего, уже не увидим...

Тут все по баснописцу Крылову выходит: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…»