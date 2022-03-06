Дмитрий Селюк: «Спартак» вчистую переиграл «Динамо» и помог «Зениту» стать чемпионом

- «Спартак» сегодня вчистую переиграл «Динамо» и помог «Зениту» стать чемпионом, – говорит Дмитрий Селюк. – Я после подписания Смолова сказал, что за первое место «Динамо» бороться не будет. Смолов – это не усиление, а ослабление. И заметьте – Федя не только не нанес ни одного удара в створ, но его еще и заменили на 57-й минуте. Дело в том, что в «Сельте» Федю тоже меняли на 57-й минуте.

- У «Динамо» были потери в обороне, может, это служит неким оправданием?

- Скажут, что молодой Сазонов в обороне. Это вообще ни при чем! Посмотрите, «Динамо» впереди не создало ни одного момента. Да, удалили защитника, но где игра в атаке? Федя за 60 минут - ноль ударов в створ. Ваноли переиграл Шварца.

«Спартак» не несся, сломя голову, вперед. Команда забила гол, но не понеслась дожимать, спокойно, грамотно держала мяч. Не было в игре пожара. Мы начинаем видеть обдуманные действия. Думаю, Ваноли научит «Спартак» играть грамотно.

И обратите внимание на такой ход тренера: когда Кофрие получил желтую, Ваноли выпустил Литвинова. Хотя считаю, что Литвинов не игрок стартового состава, и правильно Ваноли его посадил в запас. Но в данном конкретном случае итальянец действовал очень грамотно. Динамовцы могли спровоцировать Кофрие на вторую желтую. А так, спокойно довели матч до победы.

Скажу так: Ваноли очень грамотно разобрал игру «Динамо», лишил их главного козыря – быстрой игры.

Хочу поздравить «Спартак» с победой в дерби.