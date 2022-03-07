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Остановите Карасева и его коллег! Российские судьи убивают наш футбол

С возобновления чемпионата после зимней паузы в первых 10 матчах они выдали игрокам 10 красных карточек.
Остановите Карасева и его коллег! Российские судьи убивают наш футбол
07 марта 2022 14:41
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Спартак»

Наши судьи - вредители. В среднем выписывают в 2022-м по одной красной карточке за матч. Причем не гнушаются люди со свистком ломать игры уже в первом тайме. В 20-м туре, в первых четырех матчах из четырех удалений три случились еще в первой половине, что естественно отразилось на результатах.

Зачем они это делают? Предположений может быть несколько. Не исключено, что таким образом решили набить себе цену. Главных судей серьезно ущемили в полномочиях после введения ВАР. Раньше от них зависело принятие решений в спорных ситуациях, особенно в пограничных положениях «вне игры». Теперь есть линии, картинки, повторы и – главное – еще два ассистента наверху, которые талдычат главному в микрофон, что все на самом деле не так, как видится ему на поле. Иди, дружок, к монитору и смотри как следует, если не хочешь нарваться на скандал.

Они идут, отменяют свои решения. Наверняка недовольны, что вынуждены слушать кого-то еще. Были же времена, когда были хозяевами, царями на футбольных полях.

Второй момент, который влияет на принятие решений – страх быть наказанным. Тут уже могут «косячить» люди на ВАР. К примеру, главный считает, что нарушение тянет на желтую, а ему буквоеды сверху шепчут, что все не так однозначно. Они не держат же нити игры в своих руках. Им все равно. Есть фол, есть методичка ФИФА/УЕФА – работают по ней. И влияют на уверенность судьи в поле. Тот нервничает, отменяет первоначальные вердикты.

Раньше главный не судил по методичкам. Мы сами часто говорили, что судья такой-то действительно закрыл глаза на ряд нарушений, но сказать, что он кому-то подсуживал – нельзя. Просто сам установил такую планку допустимого, как посчитал правильным, и нет к нему претензий по поводу необъективности. Главное – дал играть в футбол.

Так было сплошь и рядом. Арбитры делали внушения игрокам за жесткие фолы. Подходили к ним, где-то даже картинно объясняли, играя на публику: смотри, это последнее китайское предупреждение, дальше буду выгонять.

А что сейчас. Дерби «Динамо» - «Спартак» Сергей Карасев, ведущий наш арбитр, просто испортил. Минуты не прошло, как выписал желтую спартаковцу Кофрие. Он задел рукой по лицу Смолова, не хотел этого сделать, просто в пылу борьбы. Зачем ты лезешь сразу в карман? Показать, кто здесь главный? Твоя задача – дать командам выяснить в спортивной борьбе, кто из них сильнее, не разрушая при этом зрелищность игры.

Карасев ее убил. На третьей минуте новое предупреждение – уже динамовцу, наступившему на ногу в пылу борьбы. А как не дать, ведь сам же только что задал планку. Раз дал одному – должен дать другому за примерно схожее по грубости. Но в том-то и дело, что не было в обоих случаях ничего плохого. Это же дерби, градус накала в таких матчах выше по определению. Устно предупредил бы – и все.

Если бы Карасев не стал так строго относиться к футболистам с первой минуты, никакого удаления Варелы в конце первого тайма не было бы. Но арбитр стал заложником своих требований. Которые были, быть может, верными по букве правил, но точно не соответствовали духу игры. Дерби он испортил. Лишил «Динамо», уступавшего 0:2 к перерыву, шансов на хороший второй тайм. От которого выиграл бы наш футбол.

Варела не был «отморозком» в воскресный вечер. Но судьи говорят теперь, что Карасев прав. Да, не придерешься. Нарушения были. Но как же раньше наш футбол жил без всего этого мрака, в который превратили чемпионат России. Удаление в футболе – вещь форс-мажорная. Это должно быть в редкий случаях. Наш судейский корпус поставил систему жесточайших наказаний на поток. Не пора ли их остановить, пока они совсем не угробили наш чемпионат, который и так страдает из-за отъезда легионеров.

источник: «Советский спорт»
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