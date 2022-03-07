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Игорь Шалимов: Мы играем, чтобы набирать очки, раз не набрали, значит результат неудовлетворительный

После матча 20-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Урал» (2:1) исполняющий обязанности главного тренера «быков» Александр Старожук рассказал, что его команде не хватало тонуса, а его наставник гостей Игорь Шалимов отметил, что дорога не сказалась на физическом состоянии игроков.
Игорь Шалимов: Мы играем, чтобы набирать очки, раз не набрали, значит результат неудовлетворительный
07 марта 2022 16:38
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Урал»

- Прокомментируйте игру, - вопрос Шалимову.
- Уступили в равной игре. Хозяева забили, но мы вернулись в игру при счете 0:2 – это важно. Дальше атаковали, нагнетали, имели два момента, но Сафонов хорошо сыграл. Нам надо было попадать в створ. Краснодарцы самоотверженно отбились от нас во второй части второго тайма. Руки наши ребята не опустили, хотя играть было непросто. Команда у соперника организованная, состав у них боевой. Игра была сложная для нас, мы нагнетали в концовке, но не получилось забить. Не добились результата. А мы играем, чтобы набирать очки. Не набрали – значит, оценка неудовлетворительная. Разберем игру, были положительные моменты.

- Сказалась ли на игре «Урала» непростая поездка на матч с «Краснодаром» и успели ли вы посмотреть момент с пенальти?
- Моменты в обе стороны я не успел посмотреть. А что касается поездки, мы приехали за два дня до матча, хотя обычно приезжаем за день. А в этот раз четыре часа летели, затем шесть часов ехали на поезде. Но вчера мы восстановились. Мы ведь день здесь были, потренировались, отдохнули. Думаю, дорога не сказалась на физическом состоянии игроков.

«В СИТУАЦИИ С ПРОПУЩЕННЫМ ГОЛОМ МОГЛИ УДАЧНЕЕ ОТОБОРОНЯТЬСЯ»

- Первая игра, чувствовалось волнение дома, при своих болельщиках. Впервые вышли в таких сочетаниях. Пауза была длительная, не хватало тонуса, но мы создали моменты и закономерно победили. Могли еще забить. В ситуации с пропущенным голом могли удачнее отобороняться. Это важная победа в психологическом плане. Главное - восстановиться и готовиться дальше, - рассказал Старожук.

- Насколько важен был результат против команды Шалимова – бывшего главного тренера?
- Уверен, что при подготовке никто не зацикливался на этом. Главное было играть в свой футбол и радовать болельщиков. На этих аспектах и готовились. Хотели показать зрелищный футбол, и сегодня во многом это получилось. Сегодня, как мы видим, ребята, которые вышли, играли с максимальной самоотдачей. Думаю, сейчас неуместно об этом говорить.

- Как произошло ваше назначение на это пост тренера «Краснодара»? Будете руководить командой до конца сезона?
- Время покажет. Буду готовить команду к предстоящим играм. Меня спросили готов ли я, и я сказал, что готов. Я работал в структуре клуба, в «Краснодаре-2», поэтому мне все здесь знакомо. Волнение не испытываю, не молодой уже. Так что готов.

источник: «Советский спорт»
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