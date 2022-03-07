ФИФА готовится перенести стыки с участием сборной России и приостановить контракты легионеров РПЛ

Когда уже показалось, что тьма окончательно сомкнулась над российским футболом, вдруг пришла довольно-таки оптимистичная новость из Польши. Местное издание Sport Interia сообщило, что ФИФА может перенести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре с участием сборной России.

Это довольно неожиданный посыл в том смысле, что ранее мировая футбольная элита вообще отстранила нас от всех международных матчей как на клубном, так и на уровне сборных. Теперь же появляется шанс на возвращение в футбольную семью.

А может, это и не так удивительно. С момента победы в голосовании за право провести ЧМ-2018 отношения на высоком уровне между Россией и ФИФА стали не просто теплыми, а откровенно дружелюбными. Джанни Инфантино не раз приезжал в Москву и с инспекциями готовности стадионов, и на сам мундиаль, и на чемпионат мира по пляжному футболу в августе прошлого года. И всегда встречал здесь отличный прием. Наверняка в ФИФА остались друзья и у почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, и у Виталия Мутко, и у Александра Дюкова.

К тому же международная федерация футбола последние десятилетия в целом старалась придерживаться нейтралитета, сконцентрировавших на зарабатывании денег. А для этого необходима максимальная аудитория и количество участников крупных турниров.

Конфликтов в мире много, в том числе и политических, однако на футбольных командах это обычно не сказывается. Кажется, последним заметным баном был недопуск на Евро-1992 сборной Югославии, но и тот был организован не ФИФА, а его европейским подразделением. Вот и сейчас, по информации все того же Sport Interia, работники Инфантино ищут решения для продолжения участия россиян в отборе.

Не исключено, что это может быть связано и с юридическим аспектом. После отстранения в РФС пообещали обратиться в Международный спортивный суд в Лозанне (CAS). Сложно судить о перспективах подобного иска, но нетрудно представить, что юристы ФИФА изучили регламенты и сами пришли к выводу, что законных оснований для дисквалификации нашей команды попросту нет.

Правда, тогда ФИФА опять придется решать вопрос с принципиальной позицией нескольких европейских сборных. Против России выходить на поле отказались не только наши соперники по стыкам (Польша, Чехия и Швеция), но и Англия, Швейцария, Ирландия и Албания. По регламенту, им за это надо присуждать техническое поражение, но эта коалиция довольно сильна, чтобы продавить выгодные ей решения. Уж у британцев авторитет в ФИФА для этого достаточно высок.

Тем не менее, для сдержанного оптимизма причины действительно есть. Вполне согласуется с сообщением поляков и другой слух за авторством New York Times о том, что ФИФА разрешит иностранным футболистам приостановить контракты с клубами РПЛ и ФНЛ. На первый взгляд, звучит не очень, но ключевое слово здесь – «приостановить». Ведь Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (сокращенно FIFPro, а по сути профсоюз футболистов) требовала разрешить легионерам разрывать контракты.

Такое решение тоже могло привести к серьезным экономическим и юридическим последствиям, поскольку российские команды вкладывались в приобретение футболистов, и в отсутствие их вины лишить команды дорогостоящих активов незаконно. Кроме того, лишаются потенциальных доходов и иностранные клубы, которым причитаются доходы от последующих продаж и отчисления за развитие игроков, выплачиваемые при трансферах. А как быть с состоявшимися из других лиг в РПЛ трансферами, выплаты по которым разбиты на несколько лет? Кто будет покрывать все эти финансовые потери, если не организация, принявшая это необоснованное решение?

Так что на данный момент речь идет лишь о том, чтобы позволить иностранцам покинуть РПЛ до конца сезона (30 июня), после чего он будут обязаны вернуться в расположение клубов. Оглашение этого решения ожидается в самое ближайшее время. Это похоже на правду, ведь в обоих случаях речь идет о паузе до лета. Футбольные чиновники явно надеются немного переждать и посмотреть, как будут развиваться события.

Если обе новости все-таки найдут подтверждение, это будет означать, что у России еще остаются шансы на возвращение в мировой футбол. А его переоценить невозможно.