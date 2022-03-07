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Леонид Слуцкий: У Лисаковича высочайшая результативность, но ему надо добавлять в голевых передачах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) рассказал, почему отсутствовал Кучаев, а также отметил, что его футболистам удалось проявить характер и отыграться.
Леонид Слуцкий: У Лисаковича высочайшая результативность, но ему надо добавлять в голевых передачах
07 марта 2022 22:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

- Поделитесь впечатлениями о матче.
- В третьей игре подряд мы пропускаем первыми, причем очень легко. Это был холодный душ, но мы смогли проявить характер и отыгрались. В концовке «Ахмат» пытался оказывать большое давление на наши ворота, но мы поймали его на контратаке.

- С чем связано отсутствие в составе Кучаева?
- У него повреждение и он не мог играть. Хотя мы до последнего надеялись на это.

- Вы выпустили в опорной зоне Уремовича, но оставили в запасе Апшацева, которому на этой позиции играть привычнее. Почему?
- Мы знали, что «Ахмат» будет играть вертикально с большим количеством передач, и надо было контролировать зону подбора. Фил хорошо ведет единоборства. Такой ход себя оправдал. В отсутствии дисквалифицированного Мусаева, травмированных Кучаева и Абильдгора, это был единственный вариант. Апшацев еще не играл на таком уровне.

- Уремович в чем-то провинился? Почему его лишили статуса капитана?
- Никто не провинился. Его первые две игры не было в стартовом составе. Как он мог выходить с повязкой, если не играл?

- Уже пять голов в трех матчах у Лисаковича. Это главное открытие «Рубина» в нынешнем сезоне?
- Мы сыграли только три матча. У него высочайшая результативность, но нужно добавить и голевую передачу.

- Довольны ли вы игрой тройки: Уремович - Зуев - Хакшабанович? Они вели игру так, как планировалось?
- Только сегодня стало известно, что эта тройка будет играть. В этой тройке мы не играли даже на тренировках. Была игра с «Ротором», поэтому не было возможности для полноценных тренировок. Надеяться на то, что эта тройка вдруг начнет доминировать, контролировать мяч и вести всю игру было бы наивно.

- Почему Самошников на правом фланге выполняет меньше атакующих функций и мы увидим его возвращение на левый край?
- Весь вопрос не во фланге, а в состоянии футболиста.

- Какие можете назвать прогнозы по возвращению в строй Абильдгора?
- На данный момент у меня нет ближайших прогнозов.

- С Кварацхелией все в порядке? Он уходил с поля, прихрамывая. У него какое-то повреждение?
- Мы пока не знаем этого.

- Вы изучали манеру исполнения штрафных у Уткина, который забил «Рубину» и в первом круге, а сейчас вообще больше всех в Европе реализует стандартные положения. Как думаете, в чем его секрет?
- Как можно это изучать? В первом круге он забил нам через стенку, а сегодня - в угол.

- Иван Игнатьев, которого арендовали у «Рубина» «Крылья советов», забил в первом же матче за самарцев. Вы написали ли ему какое-то поздравление?
- Я сейчас сосредоточен на своей игре. Это во-первых. А во-вторых, за сутки до игры команды я прекращаю любое общение в сети.

источник: «Советский спорт»
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