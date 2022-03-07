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Лучшая лига мира ФНЛ? Да, лучшая даже в скандалах!

ФНЛ стартовала: красивые голы, новые лидеры, команды без главного тренера и поля, опасные для здоровья футболистов – все для российских гурманов
Лучшая лига мира ФНЛ? Да, лучшая даже в скандалах!
07 марта 2022 23:48
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Волгарь»

Сначала о футболе, собственно...

С размахом в этот уик-энд стартовала «Лучшая лига мира». Субботние матчи 26-го тура первенства Олимп-ФНЛ порадовали, в первую очередь, именно футболом: активный «Нефтехимик» Кирилла Новикова красиво обыграл лидера турнирной таблицы «Оренбург» на своем поле, положив решающий второй мяч в ворота соперника на 93-й минуте. Итого: 2:1 и три очка в копилке у нижнекамцев.

Запоминающийся матч снова выдал и «Енисей» Вадима Гаранина. Порвав в четверг московский «Локомотив» со счетом 4:0, уже в субботу красноярцы не оставили в Астрахани шансов «Волгарю» - 3:2 в гостях. Таким образом, «Енисей» продлил свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 6 матчей: клуб идет на 7-м месте в таблице, «Волгарь» пока довольствуется только 18-м.

И без особой страсти «Кубань» Роберта Евдокимова обыграла на своем поле «СКА-Хабаровск» команду, до сих пор не определившуюся с главным тренером. 1:0 в Краснодаре и пока перспектива выхода в РПЛ для хабаровчан становится чуть более призрачной.

И КУДА ФНЛ БЕЗ СКАНДАЛОВ?

Воскресенье радовало уже совсем не футболом, а околофутбольными распрями. Несмотря на доверие, выказанное недавно каналом «Матч ТВ», ставшим эксклюзивным вещателем «лучшей лиги мира», бренд «ФНЛ» пока не выдерживает марку, скатываясь к ситуациям в стиле «театра абсурда».

В Воронеже за час до игры отменили матч «Факел» – «КАМАЗ» из-за плохого состояния поля, хотя очевидцы настаивали именно на определении «ужасное». Генеральный директор «Факела» извинился перед болельщиками, объяснив ситуацию последствиями аномальной погоды. «Клубу остается согласиться с решением главного арбитра – оно соответствует нормам регламента. Поле представляло угрозу здоровью футболистов», - сказал Роман Асхабадзе.

А вот представители другого пострадавшего от аномальной погоды клуба липецкого «Металлурга» были категорически не согласны с решением главного судьи Юнуса Кошко, который также за час до игры отменил их встречу с московским «Торпедо».

Да, «Металлург» за сутки до матча с «Торпедо» никак не мог дать внятной информации по допуску болельщиков на трибуны. Ждали особого распоряжения от администрации города. И тем не менее, поле, по заверению генерального директора клуба, было готово, только трибуны для зрителей расчищали от снега в последние минуты.

Я убежден, что решение об отмене матча является предвзятым и принято в интересах ФК «Торпедо», заявил Александр Зюзин. Да, наше поле не идеальное, но решение по отмене матча в ситуации, когда всем нам удалось на протяжении длительного времени подготовить для текущего времени года достойный качественный, соответствующий всем критериям и стандартам газон, является абсурдным, необъяснимым, ангажированным и нарушающим интересы не только ФК «Металлург», но и всех остальных клубов ФНЛ.

И чтобы не быть голословным, липецкий клуб сразу после отмены матча отправил запрос в РФС и ФНЛ на имя президентов организаций. Так что ждем развязки.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Понятно, что окончательное решение будут принимать не Александр Дюков и Александр Алаев, а КДК РФС. А пока клубам остается набраться терпения и надеяться на объективное решение комиссии. Липецкому «Металлургу» точно есть что терять. «Технарь» им не нужен.

Прецедент для ФНЛ создан. Такие истории в «лучшей лиге мира» уже случались. И сейчас нам, изолированным от мирового футбола, как никогда раньше важно оперативно и грамотно решить этот вопрос. Мы не первый год начинаем играть в марте, мы давно в курсе, в каком климате живем, почему же до сих пор нет четко отработанной схемы для подобных случаев? Или все-таки природные аномалии в нашем футболе как раз вещь необходимая? Это удобный инструмент для разного рода манипуляций? Например, если «Факелу», прямому конкуренту «Торпедо», засчитают техническое поражение, то +3 очка у «черно-белых» и 0 очков у Воронежа. Возможно, притянуто за уши. А возможно, и нет.

В любом случае, действие сертификата стадионов в Воронеже и Липецке наверняка пока приостановят. Так же до специального решения.

источник: «Советский спорт»
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