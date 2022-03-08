Футболисты уедут от нас – и это будет честно. Объясняем решение ФИФА

Решение ФИФА можно только приветствовать. Оно взвешенное, продуманное, цельное и человеколюбивое. Конечно, всегда найдутся люди c особым взглядом на происходящее. А для части аудитории любое решение, прилетающее из-за рубежа, имеет уже по определению негативную составляющую. Но – давайте разберемся.

Про это решение точно нельзя сказать «гром среди ясного неба». Его не то чтобы сильно ждали, но понимали, что в имеющейся логике текущих событий оно точно произойдет. Я бы, конечно, на месте ФИФА шел дальше и распространял действие этого правила вообще на всех футболистов РПЛ – так было бы логичнее и честнее, но хорошо, что начали хотя бы с этого решения, которое не реализовать наша лига не сможет.

Итак, в ФИФА официально разрешили приостанавливать действия контрактов футболистов в России. Если футболист сейчас захочет это сделать, то до 30 июня 2022 он будет считаться «вне контракта». Конечно, это удар в первую очередь по клубам и всему русскому футболу.

Это очень корректная формула – не разрыв контракта, в именно приостановка. Игроку, который ехал в страну с одним контекстом, а оказался совсем в ином, может быть здесь реально неуютно. Случился форс-мажор. Поэтому ФИФА и пошел им навстречу.

И одновременно ФИФА проявил умеренность и выказал даже лояльность по отношениюк нашим клубам. Это не разрыв контракта – к концу сезона (формально это 30 июня) игроки вернутся.

Нет сомнений – об этом уже пишуьт абсолютно все – что сейчас активизируются иностранные агенты футболистов. Да, используя разные схемы, они будут стараться выбить дополнительную выгоду еще где-то, при этом в интервью журналистам олбязательно будут с утра до вечера говорить, что они думают только о благе клиента, а те так переживают, что играть не могут.

Но это – тот контекст, который появляется попутно. Ничего не попишешь. Жаль, что этот разумный подход не распространен на игроков с русскими паспортами. Логично было бы дать возможность попутешествовать эти два месяца и им. В конце концов, интерес к тому, что происходит на наших полях, все равно давным-давно у всех уже упал. “Зенит” чемпион, никто никуда не вылетит, а Лига только прирастет дополнительным баластом.

В принципе, обвинять человека за смену клуба (да и спортивного гражданства тоже, это уже давно не редкость) – нелепо. Каждый человек имеет право на счастье. И каждый должен иметь шанс реализоваться. Тем более если это спортсмен, у которого спортивный век, как мы знаем, очень короток. Если в ближайшие годы выступать на международных турнирах в ряде видов спорта нас права лишили, то почему мы не можем его получить, сменив клуб и лигу?