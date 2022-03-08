Экс-владелец «Кристалл Пэлас»: Абрамович создал гиперинфляцию в английском футболе

«Если не считать «Челси», то Роман Абрамович, при всем уважении, одно из худших явлений, которое могло случиться с английским футболом.

«Челси» создал гиперинфляцию. Да, он разрушил дуополию, на какое-то время остановив таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но это произошло бы в любом случае, потому что модели владения менялись.

Из-за Абрамовича в «Челси» футбол стал финансово нежизнеспособным. Наследие Абрамовича в «Челси» потрясающее. А для футбола в Англии? Ужасное.

Я всю эту неделю слушал всякий бред типа «если бы не Абрамович, АПЛ не стала такой, как сейчас». Вздор! Что он сделал, так это создал гиперинфляцию, которая уничтожила футбол!», – заявил Джордан

В тоже время, появилась новость, что владелец клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон готовит предложение о покупке «Челси».

Джонсон уже провел предварительные переговоры с компанией Raine Group, которая занимается оформлением сделки по продаже клуба.

Интересно, что Джонсон хорошо знает английский футбол, он долго работал послом США в Лондоне.

Кстати, еще интересный факт: Джонсон является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона и одним из наследников этой большой империи.

Владельцем «Нью-Йорк Джетс» Джонсон является с 2000 года.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович предложил крупному швейцарскому бизнесмену Хансйоргу Виссу купить «Челси». Если сделка будет осуществлена, то клуб перейдет во владение американо-швейцарского консорциума во главе с Виссом.

Последний заявил, что Абрамович хочет 4 млрд фунтов за клуб, это слишком много. По мнению Висса, Абрамович может получить за «Челси» не более 2 млрд фунтов.