Салах обстучал штанги, Санчес удалился. «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

ПРОМАШКА ИНДЗАГИ

Из лигочемпионских матчей вторника интрига сохранялась только в Мюнхене, где хозяева после выездной ничьей принимали «Зальцбург», а вот в сенсацию на «Энфилде», куда после домашнего поражения 0:2 приехал «Интер» не верилось совсем. Слишком уж хороши парни Юргена Клоппа. Несмотря на результат, они и в этот раз должны были побеждать, но попали в две штанги и перекладину.

Вопреки ожиданиям, немецкий наставник даже при таком заметном преимуществе в счете не стал разбавлять основной состав игроками ротации. С первых минут вышли даже Тьяго Алькантара и Жоэль Матип, не игравшие в субботу с «Вест Хэмом» (1:0). Необычным можно признать только появление Кертиса Джонса, но по сравнению с первым матчем он заменил еще менее опытного Харви Эллиотта, так что и это сенсацией не назвать.

Что до Симоне Индзаги, то он не мог рассчитывать на дисквалифицированного Николо Барелу, в отсутствие которого трио в центре поля выглядело так: Марсело Брозович и Артуро Видаль чуть глубже, Хакан Чалханоглу поближе к чужой штрафной.

Пару форвардов составили Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес. Если аргентинец в выходные оформил хет-трик в ворота «Салернитаны», то чилиец даже не выходил на поле, в отличие от сделавшего дубль Эдина Джеко. Однако босниец остался в запасе. Игра показала, что итальянский специалист ошибся, но не очень понятно, где конкретно – Лаутаро весь первый тайм проболтался в одиночестве без мяча, но забил гол-красавец во втором, а Санчес рубился целый час, а в итоге заработал вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

УРОК ГЕНЕНПРЕССИНГА

С первых минут стало ясно, что результат первой встречи на сказался на мотивации футболистов, зато подчеркнул, что это не новая игра, а просто третий тайм противостояния спустя три недели после первых двух. И те, и другие очень хотели забить быстрый мяч, начиная атаки на половине поля нерадзурри – итальянцы доставляли мяч вперед по максимально короткой траектории, а англичане предпочитали накрывать соперника в его владениях.

Мерсисайдцы в таком футболе выглядят абсолютно органично. За первый тайм они совершили 13 перехватов/отборов, из которых восемь (почти две трети) – на чужой половине. Так что гостям удавалось выскакивать в финальную треть только поначалу, но долго трио Брозович – Видаль – Чалханоглу не продержалось, откатившись-таки назад. В середине тайма инцидент с болельщиком, которому на трибуне потребовалась медицинская помощь, должна была дать нерадзурри передышку, но они ею не воспользовались и совсем закрылись перед штрафной.

Тем не менее, и красным пришлось непросто, поскольку соперник не успевал выдвинуться вперед, освобождая зоны. В результате плотность единоборств не спадала, а все удары хозяев до перерыва нанесли со стандартов нанесли защитники: Вирджил ван Дейк (дважды) и Матип (в перекладину) после подач Трента Александера-Арнольда с угловых и сам ТАА со штрафного. А вот Мохамед Салах и Садио Мане даже не пытались продраться через частокол ног.

ШЕДЕВР ЛАУТАРО, НЕВЕЗЕНИЕ САЛАХА

С началом второй половины хозяева с новыми силами бросились штурмовать ворота Самира Хандановича, а Салах даже попал в штангу, нанося удар по полупустым воротам. Однако «Интер» вдруг провел несколько активных минут и вдруг открыл счет – доселе невидимый Лаутаро шикарно уложил мяч в дальнюю девятку.

Увы, ожившую интригу казнил своим удалением слишком эмоциональный Санчес, бросившийся в ноги Фабиньо в середине поля. Футбол, конечно, невероятен в своей нелогичности, ведь чилиец играл в разы лучше партнера, но перестарался в отборах, а простоявший без дела Лаутаро записал на свой счет гол, забитый из неочевидного положения, хотя ранее запорол созданный Алексисом куда более перспективный момент.

В меньшинстве нерадзурри удвоить преимущество было совсем уж нереально. «Ливерпуль» вернул мяч под контроль, чему способствовал и выход свежих Наби Кейта и Джордана Хендерсона, и уверенно довел матч до финального свистка, ознаменовавшего выход в четвертьфинал.

Цифры на табло не должны никого вводить в заблуждение. Тот же Салах, например, вновь пробил в штангу, но на сей раз левую, а не правую, а удар Луиса Диаса с линии вратарской прервал Видаль. Да и целом англичане все оставшееся время кружили вокруг штрафной Хандановича, не позволяя сопернику даже помечтать о контратаке.

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Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Ливерпуль» - «Интер» - 0:1 (0:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 61.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара (Кейта, 65), Джонс (Хендерсон, 65), Салах, Мане, Жота (Луис Диас, 83).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей (Д'Амброзио, 46), Бастони, Дюмфрис (Дармиан, 75), Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Фалеро, 83), Перишич, А. Санчес, Л. Мартинес (Х. Корреа, 75).

Предупреждения: Жота, 40. Алексис Санчес, 45+4. Видаль, 45+6. Робертсон, 47. Мане, 70. Бастони, 85. Гальярдини, 90+4.

Удаление: Алексис Санчес, 63 (2 жк).

Судья: Лаос (Испания).

Первый матч – 2:0