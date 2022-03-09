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Матча с Польшей летом не будет, Овечкин догнал Ягра, СКА сыграет со «Спартаком»

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в мире спорта со вчерашнего вечера.
Матча с Польшей летом не будет, Овечкин догнал Ягра, СКА сыграет со «Спартаком»
09 марта 2022 08:45
автор: Иван Сергеев
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

РФС ПОДАЛ В СУД НА РЕШЕНИЕ ФИФА

ФИФА официально объявила сборную Польши участником финала стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022. Команда получила пропуск в решающий матч без выхода на поле. Напомним, что 24 марта поляки должны были встретиться в Москве в полуфинале стыков с российской командой, но нашу сборную отстранили от всех международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины.

«Мы предпочли бы обыграть вашу команду на футбольном поле. Однако в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — цитирует ТАСС пресс-службу Польского футбольного союза.

Таким образом Польша 29 марта сыграет с победителем полуфинального поединка Швеция – Чехия. Скандинавы остались недовольны таким решением, заявив, что это совершенно неприемлемо со спортивной точки зрения. По их мнению, полякам надо было назначать другого соперника.

В Госдуме подчеркнули, что ФИФА нарушает все законы, действуя под давлением своих западных спонсоров. РФС уже подал иск в Спортивный арбитражный суд. Ранее появлялась информация, что ФИФА рассматривает вариант с переносом игры Россия – Польша на июнь. Однако на начало лета запланирован только стыковой матч украинцев с шотландцами.

ЛЕВАНДОВСКИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД

В Лиге чемпионов «Бавария» катком прошлась по австрийскому «Зальцбургу» - 7:1 и вышла в четвертьфинал (в первом матче была ничья). Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории турнира. Поляк забил три гола уже на 23-й минуте, причем первые два с пенальти.

Также в четвертьфинал ЛЧ пробился «Ливерпуль», несмотря на домашнее поражение от «Интера» - 0:1. В первом матче в Италии команда Юргена Клоппа выиграла 2:0. Единственный гол в ответном матче на счету Мартинеса, который отличился на 61-й минуте.

Трудно сказать, чем завершилось бы это противостояние, если бы сразу после гола у гостей не удалили Санчеса. Оставшись в меньшинстве, миланцы не смогли дожать английский клуб, хотя смотрелись до этого предпочтительнее.

«Ливерпуль» прервал беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах, которая длилась с 7 марта 2021 года и составила 28 матчей (21 победа). В тот день «красные» уступили на «Энфилде» в матче АПЛ «Фулхэму» - 0:1.

ВПЕРЕДИ ОВЕЧКИНА ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ГРЕТЦКИ И ХОУ

Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов всех времен – у обоих теперь по 766 шайб. Впереди только двое – Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан «Вашингтона» сделал дубль в гостевом матче с «Калгари», который «Кэпс» выиграли - 5:4.

Первый гол Ови забил на 34-й минуте, сравняв счет (2:2). Ассистировал ему Евгений Кузнецов. Вторая шайба суперзвезды пришлась на концовку встречи. Хозяева при счете 3:4 заменили вратаря на шестого игрока, и Овечкин поразил пустые ворота.

«Это большое достижение, но я никогда не добился бы этого без своих партнеров. Это результат командной работы, и я должен поблагодарить за это ребят», – приводит слова Овечкина NBC Sports.

НА ЗАПАДЕ СТАЛА ИЗВЕСТНА ПЕРВАЯ ПАРА ПОЛУФИНАЛА

В плей-офф КХЛ определилась первая пара четвертьфинала. СКА в Минске выиграл у местного «Динамо» - 4:3 и взял серию со счетом 4-0. Так как у питерских армейцев был первый посев на Западе, а у красно-белых – седьмой, то они и встретятся в четвертьфинале конференции. В другой западной паре ЦСКА (4), выигравший серию у «Локомотива» - 4-0, ждёт своего соперника, который определится в борьбе московского «Динамо» (3) с «Северсталью» (6). Тут пока ничья 2-2.

8 марта бело-голубые едва унесли ноги из Череповца. Победный гол они забили в первом овертайме, после того как соперник остался в меньшинстве. Шайба на счету защитника Войнова. Что удивительно, команда Андрея Разина, которая по бюджету серьезно уступает москвичам, второй год подряд доставляет им массу хлопот. Исход этого противостояния отнюдь не ясен, и фаворит здесь может проиграть.

На Востоке все более предсказуемо. Вчера наконец-то выиграл «Ак Барс», сломивший в Балашихе сопротивление «Авангарда» в овертайме (3:2). Казанцы размочили счет в серии (3-1), но победить в четырех играх кряду действующего обладателя трофея почти нереально.

Хотя в четвертом матче гости были явно лучше настроены и острее играли в атаке. Если бы не вратарь «Авангарда» Грубец, то «Ак Барс» решил бы все в свою пользу в основное время. Спасал чешский голкипер много. Не ровен час, уедет посреди серии домой – что, кстати, нельзя исключать – тогда тут все может перевернуться.

«Сибирь» после потери основного вратаря финна Сятери пропустила шесть шайб дома от обескровленного также финскими отъездами «Салавата» (3:6). А вот уфимцы словно не заметили, что нет у них теперь ведущего звена, в котором были почти одни легионеры. Уфа впереди 3-1 и наверняка возьмет свое.

источник: «Советский спорт»
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