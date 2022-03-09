Марвин Комппер: «Мне и моим коллегам доверяют, для меня это большая ответственность»

«Как мы воспринимаем ситуацию: здесь на месте идет стандартная повседневная жизнь. Мне нравится моя работа, и я чувствую себя уверенно: если что-то будет меняться, я буду оценивать ситуацию исходя из этого».

«Мы приехали в октябре 2021 года для того, чтобы в клубе произошли изменения, перестроили философию клуба на всех его уровнях. Я чувствую за это ответственность перед людьми, которые нам доверяют. Перед всеми коллегами, среди которых как иностранцы, так и россияне. У людей, с которыми мы здесь познакомились, доброе сердце, и они не имеют никакого отношения к политике».

«Конечно, моей жене и мне многие пишут через соцсети. Жена через свой рабочий аккаунт в Инстаграм сейчас получает много ругательств, злых комментариев. Нам жаль и больно из-за этого».

«По многим людям в клубе и вокруг него видно, что они испытывают из-за всей ситуации давление, задумчивы, даже замкнуты. Как команда мы стараемся сплотиться, сконцентрироваться на работе и не подвести друг друга».