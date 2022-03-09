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Роналду ездит на тренировку «МЮ» под охраной. Такое время: в клубе раздрай, в мире неспокойно

«ПСЖ» сегодня сыграет ответный матч в Лиге чемпионов – в гостях с мадридским «Реалом». Тем временем СМИ пишут о том, что к парижанам после сезона может перейти Криштиану Роналду.
Роналду ездит на тренировку «МЮ» под охраной. Такое время: в клубе раздрай, в мире неспокойно
09 марта 2022 12:23
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Криштиану Роналду

Вокруг знаменитого португальца постоянно появляются разные слухи о его возможном уходе из «МЮ», но на этот раз, кажется, они имеют под собой основание. Криш не сыграл 6 марта за свой клуб в дерби с «Сити», который «Юнайтед» крупно проиграли 1:4. Мало того, он не стал поддерживать команду на стадионе, а улетел на два дня домой в Португалию. По официальной информации из стана «МЮ», у нападающего травма. Но многим не верится, что повреждение было настолько серьезным, чтобы пропускать важнейший матч.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник объяснял отсутствие Роналду в заявке на игру травмой, подчеркнув, что привык доверяться своему медицинскому персоналу. «Врач перед тренировкой сообщил, что Роналду не может заниматься из-за проблем с бедром. Я должен просто принять эту информацию как тренер. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него проблемы со здоровьем», — сказал Рангник.

Но слова тренера были произнесены с нотками неуверенности, оставляя почву для кривотолков. Не первую неделю местные СМИ муссируют тему конфликта между Криштиану и рядом игроков, которые недовольны поведением звезды. Помимо этого, как полагают журналисты, есть разногласия между Роналду и Рангником. В открытый конфликт они не переходят, но большой любви друг к другу игрок и тренер не испытывают.

Английская пресса полагает, что CR7 принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Это точно случится, если клуб по итогам сезона в АПЛ не попадет в Лигу чемпионов. Пока команда идет на пятом месте, одно очко уступая «Арсеналу» (47 против 48), но при этом Роналду и компания провели аж на три игры больше. Снизу подпирает «МЮ» лондонский «Тоттенхэм» - 45 очков, но при двух матчах в запасе. Так что шансы пролететь мимо главного еврокубка не такие уж маленькие – конкуренты рядом.

И вот если такая ситуация случится – «МЮ» окажется вне первого квартета, то приоритетом для Роналду станет переход в «ПСЖ». Об этом пишет испанская Marca, поясняя, что Криш мечтает поиграть вместе в компании с Месси и Неймаром.

После скандального отъезда в Лиссабон в момент важнейшего матча для своей команды отношения между Роналду и ключевыми футболистами «МЮ», как прогнозируют, еще больше осложнятся. Кто-то полагает, что эту пропасть тяжело будет преодолеть. Хотя не исключено, что две-три удачных игры могут многое перевернуть. В период поражений как обычно вылезают наружу все проблемные места. Но они удивительным образом испаряются в моменты побед.

Так или иначе, но во вторник Роналду прибыл на тренировку команды в сопровождении двух телохранителей. Отмечается, что с Рангником игрок был крайне холоден. Зачем португалец взял с собой охрану, не сообщается. The Sun предполагает, что в это неспокойное время чуткий Роналду возможно просто не чувствует себя в безопасности даже в Великобритании.

На клубную базу он приехал на «Кадиллаке». Охрана находилась в другом авто - Range Rover двигался следом за звездой. При этом надо отметить, что телохранителей Криш нанял себе сразу после переезда в Манчестер из Турина. СМИ писали, что безопасность Роналду обеспечивают два брата близнеца, которые ранее проходили службу в элитном спецназе в Афганистане. Они бывшие солдаты с боевым опытом. А до этого служили в португальской полиции, занимаясь охраной судей и политиков.

С Роналду им, наверное, интереснее. Да и проблем поменьше. Трудно представить, кому надо угрожать звезде футбола.

источник: «Советский спорт»
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