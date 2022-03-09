Кто запустил «утку» про матч Россия – Польша в июне, дал надежду болельщикам?

Напомним, что 24 марта поляки должны были встретиться в Москве в полуфинале стыков к ЧМ-2022 с российской командой.

Вначале матч перенесли на нейтральное поле, затем поляки в принципе отказались играть со сборной России. И вот вчера была поставлена точка в этой истории – наша команда уже точно не поедет в Катар.

«Мы предпочли бы обыграть вашу команду на футбольном поле. Однако в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», – цитирует ТАСС пресс-службу Польского футбольного союза.

Таким образом, Польша 29 марта сыграет с победителем полуфинального поединка Швеция – Чехия. Скандинавы остались недовольны таким решением, заявив, что это совершенно неприемлемо со спортивной точки зрения. По их мнению, полякам надо было назначать другого соперника.

7 марта, еще до окончательного решения ФИФА, появилась информация, что, якобы, Международная федерация футбола рассматривает возможность провести стыковой матч ЧМ-2022 Россия – Польша в июне.

Это сообщение сразу вызвало изрядную долю скепсиса у здравомыслящих людей. Два дня эту «утку» мусолили, дав надежду нашим болельщикам на совершенно невероятный вариант.

Кто же запустил «утку»? Все ссылались на некий польский сайт Interia Sport. Да, «новость» разместил всего лишь непонятный польский сайт! Эта информация пошла гулять по полям и просторам российских СМИ. Все ее с удовольствием перепечатали, а по «Матч ТВ» шла оптимистичная бегущая строка.

Конечно, когда все так плохо, хочется верить в лучшее. Огромная армия российских болельщиков воодушевилась: есть шанс поехать в Катар! Другое дело, что поляков еще нужно было бы обыграть, а по моему оценочному мнению, поляков мы бы не прошли. И не то чтоб уж сборная Польши равна по мощи Англии, Италии или Германии. Очевидно, что поляки идут сразу за мировыми грандами, в сборных, назовем их второго ряда. Но дело в том, что нынешняя сборная России давно не принадлежит даже к середнякам. Игра, скорее всего, получилась бы вязкая, но дальше пошли бы поляки. Впрочем, не будем фантазировать о том, чего уже не будет.

Вернемся к главным пострадавшим в этой истории, это, кроме игроков сборной, огромная армия наших болельщиков. Болельщики – как дети, а ребенка, как известно, может обидеть каждый. Детям (болельщикам) показали красивую игрушку, а затем спрятали ее за спину. Ничего и не было – ручки-то вот они!

Для чего я это пишу? Это была длинная прелюдия для того, чтобы в конце написать лишь одну фразу. Почему после этой информации никто из официальных или авторитетных лиц не пришел в студию «Матч ТВ» и не сказал: «Товарищи, не верьте в этот бред, не обольщайтесь». Чтобы болельщикам не было обидно за то, что перед ними помахали красивой игрушкой, а потом спрятали ее в дальний чулан.