Бензема еще круче Мбаппе! Хет-трик за 17 минут, и «Реал» проходит «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

МБАППЕ ПРОТИВ «РЕАЛА» БЕЗ КАЗИМИРО

Первая встреча «ПСЖ» и «Реала» состоялась в совершенно другой реальности, в которой финал Лиги чемпионов должен был принимать Санкт-Петербург, а в Мадриде команды сошлись по пути к решающему матчу, который пройдет в Париже. Естественно, французов этот факт лишь дополнительно мотивировал.

Сливочные не просто проиграли первую игру в одну калитку без единого шанса на взятие ворот, но и из-за дисквалификаций потеряли двоих важных игроков основы – Ферлана Менди на левом фланге обороны заменил Начо, а бульдога Каземиро – Федерико Вальверде (он занял позицию Тони Крооса, а тот опустился в опорную зону). Наверняка Карло Анчелотти в частных разговорах с друзьями и сам бы признал, что размен не только неравнозначный, но и очень рискованный, поскольку немец в отборе бразильцу не конкурент.

Маурисио Почеттино с первых минут выпустил свою суперзвездную тройку нападения: Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Впрочем, звезды они только по статусу, а в сезоне ему соответствует только Мбаппе, и забивший в том парижском матче. Остальные совсем не блещут. Да и в целом «ПСЖ» бездельничал после игры с «Реалом» - два поражения в трех играх, и оба на выезде. Мадридцы, для сравнения, выиграли все три матча с общим счетом 8:1.

НЕЙМАР ВСПОМНИЛ КАТАЛОНСКИЕ ВРЕМЕНА

С первых минут стало ясно, что от первой игры в этом противостоянии остался только счет. Если тогда «Реал» смотрелся командой второй лиги, не способной даже выйти со своей половины поля, то теперь сразу бросился на штурм ворот Джанлуиджи Буффона, чему способствовал и более атакующий стиль Вальверде по сравнению с Каземиро. Мяч держался куда лучше.

Впрочем, первый голевой момент все-таки создали гости – замучивший еще три недели назад Даниэля Карвахаля Мбаппе опередил Эдера Милитао и под острым углом выскочил к воротам Тибо Куртуа, но бельгиец не дрогнул. Этот эпизод отрезвил испанцев, и они сбавили обороты, чтобы снизить риск нарваться на контратаку.

Как следствие, Париж вернул себе мяч и стал не очень быстро, но стильно раскачивать оборону соперника. Месси с передачи Неймара с острого угла подрезал мяч на Куртуа, Мбаппе дважды забил в ближний угол – пусть, и гол после прострела слева Нуну Мендеша был отменен из-за офсайда. Особенно хорош был Неймар, участвовавший в большинстве острых эпизодов. Месси тоже не ловил ворон, но он часто опускался в глубину, взваливая на себя роль плеймейкера, а бразилец взаимодействовал в Мбаппе на острие. Собственно, он и ассистировал французу.

ДОННАРУММА ВЕРНУЛ «РЕАЛУ» ВЕРУ В СЕБЯ

В Лиге чемпионов «ПСЖ» выглядит совсем не так, как в чемпионате, где звездные игроки атаки ленятся возвращаться назад, оставляя огромные разрывы в середине поля и семерых полевых партнеров защищаться самим. Но здесь совсем другие ставки и совсем другой отношение. К своим воротам приходит даже Месси, и только Мбаппе остается впереди, но из тактических соображений. В начале второй половины он вновь отличился, но опять гол был отменен из-за офсайда.

«Реал» же играл как будто вдесятером, потому что Марко Асенсио достаточно хорош для чемпионата Испании, но совсем не соответствует уровню плей-офф Лиги чемпионов. В обоих матчах с «ПСЖ» он выходил в старте, но по факту просто занимал на поле чужое место. Реже него с мячом встречался только Куртуа. Неудивительно, что Анчелотти снял его на 57-й минуте. Как и в первом матче, не был похож на себя Кроос. Незасчитанный гол Мбаппе начался как раз с того, что Данилу Перейра обокрал соперника у его штрафной.

А вот Бензема был привычно крут. В первом тайме он знатно приложился по мячу из-за пределов штрафной, едва не закрутив мяч в дальнюю девятку, еще пару раз опасно пробил головой, а на исходе часа игры спровоцировал ошибку Доннаруммы, подтолкнув его при передаче во вратарской парижан (на самом деле, это скорее фол, чем нет). Мяч подхватил Винисиус и покатил обратно Кариму – 1:1.

БЕНЗЕМА VS МБАППЕ – 3:2!

Гол вернул «Реалу» веру в себя такой силы, какой не было на протяжении всего противостояния. Хозяева прижали соперника к штрафной, и парижане занервничали. Почеттино заменил обладавшего желтой карточкой и ходившего по краю Леандро Паредеса на более склонного к обороне Идрисса Гейе, а его подопечные стали просто травоядно катать мяч, за что и были наказаны. Великий Лука Модрич в течение одной контратаки дважды выводил партнеров на голевые позиции, но если Винисиус замешкался, то Бензема рикошетом от Маркиньоса вновь пробил Доннарумму.

А спустя еще две минуты случилось невероятное – Бензема оформил хет-трик! В это просто невозможно поверить, но с энной по счету попытки прорыв Винисиуса принес пользу. На сей раз его обобрал Маркиньос, но вингер не выключился из борьбы и вынудил защитника ошибиться в передаче, и Бензема в касание уложил мяч в угол. «Сантьяго Бернабеу» сошел с ума, как миллионы болельщиков по всему миру!

Все-таки Лига чемпионов – вкуснейший турнир. «Реал» вообще ничего не мог противопоставить Парижу 150 минут, но оказался куда сильнее психологически. Французам оказалось достаточно пропустить лишь раз, чтобы поплыть и получить еще два мяча, Почеттино никак не мог повлиять на свою команду. В концовке сливочные просто разрывали оборону соперника и имели все шансы довести дело до разгрома, но и без того достаточно сенсационно прошли в четвертьфинал. Мечты «ПСЖ» о Лиге чемпионов опять откладываются. Вот только в следующем сезоне у них уже наверняка не будет Мбаппе.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Реал» - «ПСЖ» - 3:1 (0:1)

Голы: Мбаппе, 39 – 0:1. Бензема, 61 – 1:1. Бензема, 76 – 2:1. Бензема, 78 – 3:1.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 66), Милитао, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 57), Модрич, Вальверде, Асенсио (Родриго, 57), Винисиус, Бензема.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш, Данилу Перейра (ди Мария, 80), Паредес (Гейе, 71), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Паредес, 7. Начо, 43. Винисиус, 44. Карвахаль, 60. Доннарумма, 61. Хакими, 81.

Судья: Маккели (Нидерланды).

Первый матч – 0:1