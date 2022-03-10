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«Грозил смертью и вел себя буйно». Катастрофа «ПСЖ» была предсказуемой

«Пари Сен-Жермен», который многие считали главным фаворитом Лиги чемпионов, выбыл из турнира уже на стадии 1/8 финала после поражения от «Реала» - 1:3 (первый матч 1:0).
«Грозил смертью и вел себя буйно». Катастрофа «ПСЖ» была предсказуемой
10 марта 2022 11:10
автор: Иван Сергеев
автор фото: Официальный сайт "ПСЖ"

Случилось то, что должно было случиться. Не становятся крутыми команды, комплектующиеся так, как делал это «ПСЖ». Набор звезд, которые скупались по всей Европе, не превратился в дрим-тим, да и не могло быть иначе. Пока президент парижан Нассер Аль-Хелаифи крушил посторонние предметы на своем пути в судейскую комнату в Мадриде и грозил смертью снимающему его агрессию на камеру делегату «Реала», эксперты разных мастей уже выводили из-под удара главного тренера французского клуба Маурисио Почеттино. Аргентинец, как полагают, не заслуживает быть главным виновником поражения.

Нашлись, конечно, и те, кто увидел его недоработки. Так, специалисты полагают, что при счете 1:0 в пользу гостей надо было убирать с поля либо Месси, либо Неймара, чтобы насытить середину поля игроками, которые лучше обороняются, чем эти звезды. Но в целом критике подвергают как раз самых дорогостоящих футболистов «ПСЖ».

«Эго Месси, Неймара и Мбаппе не позволило этой команде пройти дальше» - таков общий тон высказываний среди фанатов. Но легко сказать — усадить на скамейку игроков такого масштаба. Зачем же за них тогда платили такие сумасшедшие деньги, чтобы они были вне игры в главном матче года? Вопросы следует в первую очередь адресовать тем, кто сегодня ведет себя слишком буйно. Эти люди хотели одними деньгами проложить себе путь к трофею, но футбол этого не потерпел.

Неймар в раздевалке после матча сцепился с голкипером Доннаруммой, обвиняя того в первом пропущенном голе. Итальянец безусловно сыграл в том эпизоде скверно, затянул с решением, куда отправить мяч и в итоге попал под прессинг француза. Однако на повторе видно, как Карим помогал себе активно руками, откровенно отталкивая вратаря. Это и вызвало бурю возмущений Аль-Хелаифи после игры.

ВАР не вмешался в ситуацию, а потому переводить все стрелки на арбитра Данни Маккели вряд ли правильно. Он не мог со своей позиции четко видеть действия Бензема. Другое дело, что подсказать ему мог судья на линии, но и тут было молчание. При этом разборки в «ПСЖ» красноречиво говорят, что за сброд собрался в этом с позволения сказать «коллективе».

Руководство «ПСЖ» в едином порыве говорит сегодня о судейском беспределе. А нам остается удивиться, что самый богатый клуб мира не в состоянии решить вопрос с тем, чтобы их команду просто судили честно. Европейский футбол давно пустил коррупционные корни в свою империю. А в таком противостоянии все средства были хороши.

Ведь это по сути был матч не просто двух хороших команд. Флорентино Перес, босс «Реала», является одним из инициаторов создания европейской Суперлиги. В то время как владелец «ПСЖ» курирует нынешние футбольные власти, ведущие отчаянную борьбу за сохранение своего влияния как раз с такими как Перес. Даже такой расклад и административный ресурс не помогли парижанам достичь своей мечты. Не помог и Лео Месси, впервые за 15 лет оставшийся без голов в плей-офф ЛЧ. Лига чемпионов по-прежнему остается для Парижа непокоренной.

«ПСЖ» сам виноват в том, что произошло. И можно не сомневаться, что одними судейскими разборками дело не закончится. Клуб ждут большие перемены, которые коснутся не только тренерского штаба. Очередной «галактикос» пошел ко дну. Больших сожалений по этому поводу что-то не слышно. Ну, туда ему и дорога.

источник: «Советский спорт»
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