Бензема обошел ди Стефано, Мбаппе – Ибрагимовича, а Месси седьмой год подряд остался без финала ЛЧ

В среду завершилось противостояние «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Завершилось весьма неожиданно для тех, кто смотрел оба матча. Вообще зрители, ушедшие спать после первого тайма, вряд ли поверили своим глазам, когда увидели итоговый счет. Парижане три четверти времени были сильнее «королевского клуба», а затем в течение 17 минут пропустили три мяча и остались за бортом. Приводим наиболее примечательные цифры по итогам матча на «Сантьяго Бернабеу».

БОЛЬШЕ БЕНЗЕМА ЗА «РЕАЛ» ЗАБИЛИ ТОЛЬКО РАУЛЬ И РОНАЛДУ

Начнем с главного героя встречи. Именно три мяча Карима Бензема с 61-й по 78-ю минуту позволили сливочным совершить этот камбэк, но и для него эта игра стала вехой. Во-первых, он отобрал у соотечественника Оливье Жиру самый возрастной хет-трик в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне тот, выступая за «Челси», в возрасте 34 лет и 63 дней записал на свой счет три гола в матче «Севильей», а Бензема в среду перебил рекорд на две с половиной недели (34 года и 80 дней).

Этот бомбардирский подвиг сделал Карима третьим бомбардиром в истории «Реала» - 309 голов. Это больше, чем у легендарного Альфредо ди Стефано, ужасавшего вратарей в 1950-1960-е годы (308). Впереди остались только зажигавшие в XXI веке любимцы торсиды Рауль (323) и Криштиану Роналду (450). Португальца Бензема, конечно, не обойти, а вот до звездного воспитанника мадридцев осталось всего 14 голов. Для сравнения, в нынешнем сезоне француз уже достиг отметки в 30 мячей, а впереди помимо двух месяцев в этом сезоне еще как минимум один.

Если здесь первым форварду не стать, то по количеству матчей в старте среди иностранцев он уступает только Роберто Карлосу. Бразилец выходил в основе «Реала» 524 раза, а Бензема в данный момент находится на красивой отметке в 500 матчей. К зиме, если обойдется без травм, станет лучшим.

МБАППЕ – ТРЕТИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ БОМБАРДИР ЛЧ И ВТОРОЙ СНАЙПЕР В ИСТОРИИ «ПСЖ»

Теперь черед поговорить о другом выдающемся французском бомбардире Килиане Мбаппе, который в следующем сезоне может оказаться партнером Бензема не только по сборной, но и по клубу. Ни для кого не секрет, что мадридцы хотели заполучить Мбаппе еще после выдающегося сезона в «Монако», но тот решил, что сначала стоит обрасти мышцами на родине и только после этого ехать покорять «Реал», играть за который было мечтой его детства.

Собственно, это была одна из интриг противостояния, поскольку «ПСЖ» всерьез рассчитывал одним ударом выбить конкурента из гонки не только за трофей, но и главную звезду современного футбола. Контракт Килиана с французами истекает летом, и он отказывается продлевать его даже не самых фантастических условиях. И уж теперь точно убедился, что в столице моды суперзвездой футбола ему не стать.

Так вот, Мбаппе всего 23 года, но он уже стал третьим французским бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету 33 года в этом турнире, больше только у Тьерри Анри (51) и… Бензема (79). К слову, Килиан вчера тоже забил три мяча, но два из них были справедливо отменены из-за офсайдов.

А еще Мбаппе всего за пять сезонов (выступает за «ПСЖ» с 2017 года) сумел выйти на второе место в списке лучших бомбардиров клуба. Гол в ворота «Реала» стал для него 157-м и позволил обойти по этому показателю самого Златана Ибрагимовича. Для этого ему хватило всего 205 матчей. Впереди только Эдинсон Кавани (200 голов), но его будет реально догнать только в том случае, если Килиан не решится летом сменить прописку.

МЕССИ ЗА СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ФИНАЛА ЛЧ ВЗЯЛ ДВА «ЗОЛОТЫХ МЯЧА»

Ну, и как обойти стороной некогда великого Лионеля Месси, которому в среду не удалось попасть в створ даже с трех попыток. А поскольку тремя неделями ранее в Париже он также не забивал, то в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов обойдется без голов. Впервые с 2007 года, когда «Барселона» в 1/8 финала не смогла пройти «Ливерпуль».

Да и в целом в этом турнире аргентинцу уже давно не везет. В последний раз он поднимал «ушастого» над головой в далеком 2015 году, то есть аж семь лет назад. С тех пор его команды ни разу не добирались до финала, да и в шаге от него каталонцы были лишь раз – в 2019-м.

Месси выбивали из Лиги чемпионов «Атлетико», «Ювентус», «Рома» (в четвертьфиналах), «Ливерпуль» (полуфинал), «Бавария» (четвертьфинал), «ПСЖ» и «Реал» (1/8 финала). Список составлен по хронологии, и из него отлично видно, что два последних розыгрыша Лео не удается преодолеть даже первый раунд плей-офф. На этом фоне кажется форменным безумием тот факт, что на этом отрезке Месси заполучил в коллекцию два «Золотых мяча», в том числе по итогам 2021 года.

Ну, а «Реал» становится для Лео каким-то проклятием. С 2018 года он сыграл против мадридского суперклуба девять матчей, но не сумел не только забить, но даже сделать одной-единственной результативной передачи. Ближе всего к голу он был тремя неделями ранее, когда не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль Тибо Куртуа.

АНЧЕЛОТТИ ПЕРЕИГРАЛ ПОЧЕТТИНО ЗАМЕНАМИ

И в заключение один важный факт о самой игре, объясняющий, почему «Реалу» удалось переломить ситуацию. Полузащитник Тони Кроос провел 350-й матч в футболке сливочных, но был одним из худших в составе своей команды. Многие обратили внимание на то, что «Реал» все три мяча забил с 61-й по 78-ю минуту, но мало кто заметил, что Крооса убрали… на 57-й. Если этого факта вам недостаточно, то вот еще один: в первый час игры статистика по ударам в пользу «Реала» была 10-9, а в последние 30 минут – 11-1!

Так что помимо совершившего несколько крутых сейвов Куртуа, оформившего хет-трик Бензема, поучаствовавшего во всех голах Винисиуса и сотворившего второй из них Луки Модрича стоит отметить и Карло Анчелотти, так вовремя заменившего Крооса и Эдуардо Камавингу. Его визави Маурисио Почеттино в обоих матчах стабильно тянул с заменами – в сумме к 80-й минуте в этих играх он сделал всего две (!) замены, причем в Париже выпустил звездного Неймара, тогда как итальянец выпускал аж пять игроков (дважды выходили Лукас Васкес и Родриго и еще раз Камавинга).

Это еще один отличный показатель управляемости коллектива. Почеттино просто не может менять своих звезд, чтобы не усложнить атмосферу в раздевалке, а Анчелотти за счет огромного бэкграунда и авторитета намного легче находит язык с игроками и управляет командой. Потому его подопечные готовятся к четвертьфиналу, а парижане идут к банкомату.

Больше материалов автора – в телеграм-канале «Лига шампиньонов» (https://t.me/champignonsleague).