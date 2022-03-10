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Европейские интриги и яркие вывески. Секреты комфортного футбола от «Совспорта» и БК Astrabet

Если вам кажется, что топовые футбольные матчи прошли вчера и позавчера, то сильно ошибаетесь. Сегодня – в Лиге Европы – рубилово будет ничуть не менее принципиальным.
Европейские интриги и яркие вывески. Секреты комфортного футбола от «Совспорта» и БК Astrabet
10 марта 2022 19:25
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Барселона»

Строго говоря, этап 1/8 финала Лиги Европы стартовал уже вчера, не дожидаясь традиционного четверга. Домашние поражения «Порту» и «Бетиса», конечно, на громкие сенсации не тянут, но лишний раз усиливают интригу во втором по значимости европейском клубном турнире. Сегодняшняя же вывеска даст фору любому турниру.

Судите сами: в 20.45 по Москве – «Севилья» «Вест Хэм Юнайтед». Столкновение двух философий, двух подходов к современному футболу, двух взглядов на Игру.

А потом, в 23 часа – сразу четыре вспышки на звездном небосклоне:

«Барселона» – «Галатасарай»;

«Аталанта» – «Байер»;

«Глазго Рейнджерс» – «Црвена Звезда»;

«Брага» – «Монако».

И даже там, где по именам одни тянут на статус фаворитов, другие точно переросли роль обучающихся и догоняющих. Скучно не будет нигде.

Формально, конечно, в этом списке выделяется «Барса». Главный тренер каталонцев Хави так и вовсе пообещал победу в турнире, хотя и заикнулся, что «Севилья» более явный фаворит.

Но мы считаем, что тем, кто ждет непредсказуемых поворотов и драматургии, которую сложно прописать заранее, стоит обратить внимание на матч, вроде бы стоящий особняком, не кричащий о себе горделивой афишей – домашний матч шотландского клуба с «Црвеной Звездой».

Главный тренер хозяев Джованни ван Бронкхорст воодушевлен – ведь на предыдущей стадии ими была выбита сама «Боруссия». На легендарном «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде шотландцы размазали немцев со счетом 4:2, а дома довели матч до ничьей, равной общей победе 2:2.

«Безусловно, победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность. В этом круге соперник у нас тоже непростой. Это хорошее испытание для нашей команды всегда приятно понять свою силу на фоне лучших. Но необходимо снова показать хорошую игру», говорит тренер.

Словом, каждого из нас ждет сегодня яркий вечер. А еще более насыщенным он станет, если в вашем смартфоне есть место не только для котиков, но и для нужных мобильных приложений. Букмекерская компания Astrabet как раз объявила о выходе именно такого приложения. Смотреть футбол на платформе Android стало ещё удобнее. Широкая линия с подробной росписью событий, приятный дизайн, бонус до 10 тысяч рублей при регистрации и другие акции — все фишки популярного сайта будут доступны и в мобильном приложении. С Astrabet вам точно будет комфортно смотреть футбол.

Для справки: Букмекерская контора «Астрабет» вышла на российский букмекерский рынок в декабре 2021 года. Компания имеет лицензию ФНС № 33 от 13.02.2020 и работает с ЕЦУПИС — Единым центром учета переводов интерактивных ставок.

источник: «Советский спорт»
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