Европейские интриги и яркие вывески. Секреты комфортного футбола от «Совспорта» и БК Astrabet

Строго говоря, этап 1/8 финала Лиги Европы стартовал уже вчера, не дожидаясь традиционного четверга. Домашние поражения «Порту» и «Бетиса», конечно, на громкие сенсации не тянут, но лишний раз усиливают интригу во втором по значимости европейском клубном турнире. Сегодняшняя же вывеска даст фору любому турниру.

Судите сами: в 20.45 по Москве – «Севилья» – «Вест Хэм Юнайтед». Столкновение двух философий, двух подходов к современному футболу, двух взглядов на Игру.

А потом, в 23 часа – сразу четыре вспышки на звездном небосклоне:

«Барселона» – «Галатасарай»;

«Аталанта» – «Байер»;

«Глазго Рейнджерс» – «Црвена Звезда»;

«Брага» – «Монако».

И даже там, где по именам одни тянут на статус фаворитов, другие точно переросли роль обучающихся и догоняющих. Скучно не будет нигде.

Формально, конечно, в этом списке выделяется «Барса». Главный тренер каталонцев Хави так и вовсе пообещал победу в турнире, хотя и заикнулся, что «Севилья» – более явный фаворит.

Но мы считаем, что тем, кто ждет непредсказуемых поворотов и драматургии, которую сложно прописать заранее, стоит обратить внимание на матч, вроде бы стоящий особняком, не кричащий о себе горделивой афишей – домашний матч шотландского клуба с «Црвеной Звездой».

Главный тренер хозяев Джованни ван Бронкхорст воодушевлен – ведь на предыдущей стадии ими была выбита сама «Боруссия». На легендарном «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде шотландцы размазали немцев со счетом 4:2, а дома довели матч до ничьей, равной общей победе – 2:2.

«Безусловно, победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность. В этом круге соперник у нас тоже непростой. Это хорошее испытание для нашей команды – всегда приятно понять свою силу на фоне лучших. Но необходимо снова показать хорошую игру», – говорит тренер.

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