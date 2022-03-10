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Карпин стал совместителем. Продлил контракт со сборной и вернулся в «Ростов»

РФС больше не возражает против совмещения постов в клубе и национальной команде.
Карпин стал совместителем. Продлил контракт со сборной и вернулся в «Ростов»
10 марта 2022 19:44
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

10 марта Карпин нашел сразу два места работы. РФС продлил с главным тренером контракт, посчитав, что с национальной командой Валерий Георгиевич трудился плодотворно. Глава организации Александр Дюков подчеркнул, что доверяет этому специалисту и положительно оценивает результаты, которые команда показала под его руководством.

Собственно, показать товар лицом помешали форс-мажорные обстоятельства. Карпин, напомним, не смог выйти со сборной напрямую на ЧМ-2022 в Катар, занял в отборочной группе второе место после Хорватии и оказался в стыковых матчах. Однако из-за украинских событий нашу сборную отстранили от всех международных соревнований, ФИФА отменила полуфинал стыка Россия — Польша, который был запланирован на 24 марта в Москве.

Валерий Георгиевич после этого, по сути, остался без дела. Хотя ходят разговоры о возможном контрольном матче между первой и молодежной сборными в конце марта, но сейчас обстоятельства меняются столь быстро, что предсказать что-то стопроцентно невозможно. Шок, в котором оказался наш спортивный мир, настолько силен, что потребуется время для понимания того, как жить дальше.

Карпин решил, что самое время вернуться к клубной работе. И снова пойдет трудиться главным в «Ростове». Кажется, это было в другой жизни, но тренер в этом сезоне начинал как раз в Ростове-на-Дону, успел провести два матча в РПЛ (оба с треском проиграл), после чего возглавил сборную.

Напомним, что сменил Валерий Георгиевич в национальной команде Станислава Черчесова, которого совсем затравили СМИ после неудачи на чемпионате Европы и невнятных объяснений причин провала. «Ростов» уже успел с тех пор пережить короткий период работы с Юрием Семиным. У Палыча, однако, на берегах Дона дела не пошли, он очень быстро понял, что попал не туда, и ушел по соглашению сторон. Тандем Виталий Кафанов и Заур Тедеев также не вывели клуб из кризиса.

Дончане идут на 14-м месте с 18 очками, да еще в день возвращения в клуб Карпина потеряли пять легионеров. Приостановлены контракты с Бартоломеу Баштушем, Деннисом Хаджикадуничем, Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Альмквистом. Для клуба это серьезный удар, так что нет ничего удивительного, что руководство в такой ситуации прибегло к услугам человека, который имеет хороший опыт и знает команду.

Сумеет ли Карпин спасти «Ростов»? Есть подозрение, что РПЛ по итогам сезона никто не покинет. Всем очевидно, что массовый исход футболистов посреди чемпионата рушит спортивный принцип. Пока решения о расширении лиги не принято, хотя такой вариант уже обсуждался клубами. Отложили вопрос до лета, там все поймем, на каком мы свете. Но вероятность такого шага велика.

Тем более что Карпину достаточно будет не упасть ниже 14-го места, переходные матчи отменят уж точно. Так что задачи у него в клубе выполнимые. А вот какими они будут в сборной — сплошной туман.

РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд по поводу отстранения сборной от соревнований. Но мало верится, что при нынешнем правовом беспределе в мире, при беспрецедентном давлении политиков на все спортивные организации CAS сможет устоять и действовать исключительно в рамках закона. Россия надеется отсудить право играть в стыке, но ФИФА уже вывела Польшу в финальный матч (29 марта). Соперник определится в игре Швеция — Чехия (24 марта), времени не так много, но посмотрим, что нам скажут.

Дюков сообщал, что с Карпиным и его помощниками контракт продлен до конца года. «С учетом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы. При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Вернуться в «Ростов» наверняка было делом не сложным. Вернуться на международную арену будет куда труднее.

источник: «Советский спорт»
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