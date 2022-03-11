Газизов снова проиграл «Спартаку». На этот раз суд по поводу своего увольнения

Нынешний руководитель ФК «Уфа» не преследовал, конечно, цели вернуться в столичный клуб. Таким образом он намеревался «срубить» с Леонида Федуна и компании кругленькую сумму.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова, слова которой приводит ТАСС, так прокомментировала решение суда: «Газизову отказали во всем — в удовлетворении иска о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о признании приказа незаконным».

Шамиль был топ-менеджером популярного клуба не столь длительное время – в июле 2020-го он заступил в должность, а уже в декабре того же года был вынужден ее оставить. Но с тех пор идут бесконечные судебные процессы против бывшего работодателя, который, со своей стороны, также не прочь был посудиться с Газизовым.

Первый иск был подан против выплаты экс-гендиру золотого парашюта при увольнении. Речь шла о 400 млн рублей, часть из которых – около 100 млн – Шамилю уже успели перевести. В суде адвокатам «Спартака» удалось доказать, что босс клуба Федун не имел права лично утверждать такую сумму выплат и кроме того был введен в заблуждение. Вот после этого Шамиль серьезно обиделся и пошел в атаку.

На этот раз Газизов хотел взыскать со «Спартака» 86 млн рублей. Эти деньги, как он считает, были бы выплачены ему, если бы он продолжал находиться на своем посту. Но так как был уволен, по мнению Газизова, незаконным образом, то и требовал с клубу такую выплату.

«С точки зрения закона здесь не может быть неожиданности, потому что мы были уверены в своей позиции и эти требования было невозможно удовлетворить с точки зрения закона. Но мы волновались и сомневались из-за того, что в прошлый раз Октябрьский суд явно предвзято подошел к рассмотрению дела Газизова. Мы опасались, что это как-то может повлиять, но получили абсолютно правомерное решение», – подчеркнула Завьялова.

Теоретически Газизов может обжаловать и это решение. Если, конечно, у него остались силы и эмоции продолжать тяжбу с бывшим клубом. Пока же Шамиль дал понять, что у него нет на руках официального вердикта, а потому говорить о дальнейших действиях рано.

Что до окончания мыльной оперы «Газизов против «Спартака», то тут новые серии еще будут. Помимо иска о восстановлении в должности гендиректора красно-белых Шамиль подавал также исковое заявление с требованием выплаты денежной суммы по расписке Леонида Федуна. По словам менеджера, владелец своей рукой подписывал некую бумагу, в которой было обещание дать Газизову процент акций «Спартака». Федун пояснял, что этот документ не являлся частью трудового соглашения, но у Шамиля своя версия. В начале марта разбирательство было приостановлено, так как назначена почерковедческая экспертиза.

В общем, нам еще предстоит узнать новые подробности по этой теме.