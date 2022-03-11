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Выиграет ли «Локо» у ЦСКА шестой раз подряд? Прогноз на субботнее дерби

12 марта «Локомотив» в рамках 21-го тура РПЛ примет на своем поле армейцев (19:00).
Выиграет ли «Локо» у ЦСКА шестой раз подряд? Прогноз на субботнее дерби
11 марта 2022 18:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ПФК ЦСКА

«Локомотив» и ЦСКА вполне можно назвать соседями по турнирной таблице, несмотря на то, что клубы разделяют 5 очков. Армейцы, занимающие четвертую строчку, провели на игру больше. А если брать потерянные очки, то тут железнодорожники дышат красно-синим в спину (всего минус два) и будут вести борьбу за медали чемпионата. Исходя из этого матч для обоих клубов наиважнейший. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 450 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

«Локомотив» в предыдущем туре встретил серьезное сопротивление со стороны «Химок». Лишь гол новичка Кухты в концовке принес москвичам волевую победу 3:2. Красно-зеленые после возобновления сезона столкнулись с непредвиденными трудностями, так что победа для них ценна вдвойне.

ФК «Локомотив»

Главный тренер Маркус Гисдоль неожиданно покинул Россию из-за ситуации вокруг Украины. Ушел по той же причине защитник Пабло. В игре на Кубок России с «Енисеем» исполнял обязанности наставника Дмитрий Лоськов, но в 20-м туре РПЛ его на скамейке не было. Тренер пропускал игру из-за проблем со здоровьем, а руководит командой Олег Пашинин. Такая вынужденная кадровая ротация, конечно, отражается на игре «Локо».

Но все остальные легионеры пока в строю. Керк с Изидором отметились голами в матче с «Химками». Потери у железнодорожников есть, но они все же не критичные. Матч с ЦСКА из-за проблем со здоровьем рискуют пропустить защитник Тин Едвай, хавбек Антон Миранчук и нападающий Франсуа Камано. Не сыграют точно голкипер Гилерме и защитник Магкеев. Тем не менее костяк команды в порядке, так что бой «Локомотив» набравшему ход сопернику безусловно даст.

ФК «Локомотив»

ЦСКА очень серьезно усилился в зимнее трансферное окно. Команда Алексея Березуцкого сменила всю линию полузащиты, взяв четырех приличных легионеров. Особенно хороши турок Языджи и колумбиец Карраскаль, которые сходу стали лидерами армейцев и звездами лиги. Да и парагваец Медина с нигерийцем Гбаменом, судя по первым матчам, свое место в основе заслуживают без вопросов.

Приход новичков сделал ЦСКА одним из потенциальных лидеров лиги. Все три официальных матча в 2022-м москвичи выиграли. В Кубке прошли крепкий «Сочи», переиграв южан (2:1) на их поле благодаря дублю защитника Дивеева. А в чемпионате победили «Спартак» (2:0) и «Нижний Новгород» (1:0).

Последний матч, правда, дался армейцам очень непросто. Успех пришел уже в компенсированное время, хотя соперник долго играл в меньшинстве. Это, кстати, может быть хорошей подсказкой для «Локо» в том плане, как надо строить игру против ЦСКА. Взламывать насыщенную оборону у красно-синих получается куда хуже, чем игра на встречных курсах. При этом в РПЛ после зимней паузы коллектив братьев Березуцких пока не пропускал.

ПФК ЦСКА

С составом на предстоящий матч у ЦСКА могут быть две проблемы. Под вопросом выход ведущего защитника Фернандеса. Марио получил жуткую травму в игре с «Нижним» – очередной перелом носа с сотрясением мозга, уходил с поля он, истекая кровью. Но затем штаб сообщил, что все не так плохо, как казалось на картинке. Тем не менее, не верится, что Фернандеса после такого сразу бросят в бой. Непонятно, выйдет ли нападающий Заболотный. Антон не играл в 20-м туре из-за мышечной травмы, которую получил в игре с «Сочи».

Статистика последних личных встреч говорит в пользу «Локомотива». Пять побед железнодорожников подряд дают им психологическое преимущество. Хотя букмекеры считают шансы армейцев предпочтительнее очень уж ярко ЦСКА смотрится по весне, но футбол часто не соглашается с такими прогнозами. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. И, конечно, от удачи, без которой дерби не выиграть. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» генеральным партнером РПЛ. Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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