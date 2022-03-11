Зелимхан Бакаев: Если мы недооценим «Краснодар», то поплатимся за это

- Вы особенно ярко сыграли в матче с «Динамо». Поделитесь мыслями об этой встрече.

- «Спартак» победил в историческом дерби – самом важном матче для наших болельщиков старшего поколения. Вся наша команда проявила хорошо. Не только я, но и каждый футболист ярко выглядел. Все выполнили установку тренерского штаба. Благодаря этому и состоялась наша победа.

- Прошедшие дерби получились очень разными. 2:0 с «Динамо» и 0:2 с ЦСКА. Что получилось у команды в матче прошлого тура, по сравнению с домашней игрой с армейцами?

- С «Динамо» мы играли более агрессивно, чем с ЦСКА, хорошо прессинговали. В таком же стиле нам надо играть и следующие матчи. Кстати, я очень рад, что ЦСКА попался нам в четвертьфинале Кубка России. Я думал, что мы в этом сезоне с ними уже не сыграем и придется долго ждать реванша. Но встреча все-таки состоится. Сделаем все, чтобы взять реванш.

- После замен вы практически всегда уходите в раздевалку. Почему не остаетесь на скамейке?

- Потому что очень холодно. Ухожу, чтобы не заболеть. Кроме того, надо делать процедуры. Но после того, как принимаю душ, сразу же иду досматривать матч. Только в подтрибунном помещении.

- Впереди матч с «Краснодаром», у которого сильно изменится состав, по сравнению с игрой первого круга. Чего ждете от воскресного противостояния?

- Матч в любом случае будет тяжелым. В такой команде, как «Краснодар», не может быть слабых футболистов. Если с нашей стороны будет недооценка соперника, то мы поплатимся за это, потому что «быки» умеют здорово играть.

- Прошлогодние 6:1 как-то вспоминаются?

- Нет. Когда это случилось, то у них была другая команда, и у нас тоже был другой состав, другой стиль. Так что это будет уже совсем другая игра, как и счет.

- После встреч с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» наступит пауза на сборные. Какие планы у команды в Новогорске?

- Начнем с того, что мне еще надо попасть в сборную. А планы таковы, что будем готовиться. Пока не знаю к чему. Главное, чтобы мы были готовы, когда это будет нужно.