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Зелимхан Бакаев: Если мы недооценим «Краснодар», то поплатимся за это

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» поделился мыслями о предстоящей игре, а также вспомнил дерби с «Динамо» в прошедшем туре РПЛ.
Зелимхан Бакаев: Если мы недооценим «Краснодар», то поплатимся за это
11 марта 2022 14:22
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

- Вы особенно ярко сыграли в матче с «Динамо». Поделитесь мыслями об этой встрече.
- «Спартак» победил в историческом дерби – самом важном матче для наших болельщиков старшего поколения. Вся наша команда проявила хорошо. Не только я, но и каждый футболист ярко выглядел. Все выполнили установку тренерского штаба. Благодаря этому и состоялась наша победа.

- Прошедшие дерби получились очень разными. 2:0 с «Динамо» и 0:2 с ЦСКА. Что получилось у команды в матче прошлого тура, по сравнению с домашней игрой с армейцами?
- С «Динамо» мы играли более агрессивно, чем с ЦСКА, хорошо прессинговали. В таком же стиле нам надо играть и следующие матчи. Кстати, я очень рад, что ЦСКА попался нам в четвертьфинале Кубка России. Я думал, что мы в этом сезоне с ними уже не сыграем и придется долго ждать реванша. Но встреча все-таки состоится. Сделаем все, чтобы взять реванш.

- После замен вы практически всегда уходите в раздевалку. Почему не остаетесь на скамейке?
- Потому что очень холодно. Ухожу, чтобы не заболеть. Кроме того, надо делать процедуры. Но после того, как принимаю душ, сразу же иду досматривать матч. Только в подтрибунном помещении.

- Впереди матч с «Краснодаром», у которого сильно изменится состав, по сравнению с игрой первого круга. Чего ждете от воскресного противостояния?
- Матч в любом случае будет тяжелым. В такой команде, как «Краснодар», не может быть слабых футболистов. Если с нашей стороны будет недооценка соперника, то мы поплатимся за это, потому что «быки» умеют здорово играть.

- Прошлогодние 6:1 как-то вспоминаются?
- Нет. Когда это случилось, то у них была другая команда, и у нас тоже был другой состав, другой стиль. Так что это будет уже совсем другая игра, как и счет.

- После встреч с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» наступит пауза на сборные. Какие планы у команды в Новогорске?
- Начнем с того, что мне еще надо попасть в сборную. А планы таковы, что будем готовиться. Пока не знаю к чему. Главное, чтобы мы были готовы, когда это будет нужно.

источник: «Советский спорт»
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