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Бедный «Челси». Клуб Абрамовича просто уничтожают

Сам олигарх стал главным героем обложек сегодняшних британских газет.
Бедный «Челси». Клуб Абрамовича просто уничтожают
11 марта 2022 14:32
автор: Олег Чикирис
автор фото: The Athletic

The Sun, Daily Star, Daily Express, Mirror, Metro, Daily Mail и даже самая респектабельная Times поместили Абрамовича на первую полосу главным выносом. Заголовки заставляют содрогнуться: «Кровь на его руках», «Падение империи Романа», «Грязные миллиарды Абрамовича заморожены».

Напомню, что накануне Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов и руководителей госкомпаний, в число которых попал и Роман Абрамович. Все его британские активы заморожены, ему запрещено приезжать в Великобританию и вести в стране какой-либо бизнес. Таким образом, продажа Абрамовичем «Челси» оказалась фактически блокирована. При этом клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Санкции сильнейшим образом ударили и по ни в чем не виноватым болельщикам «синих». Те, у кого есть сезонные абонементы, по-прежнему могут посещать матчи. Но клубу запрещено продавать разовые билеты, а также вести любую другую коммерческую деятельность, в том числе покупать игроков. Исключение - продажа еды на «Стэмфорд Бридж», а также телеправ.

Спонсоры команды либо разрывают контракты, либо рассматривают такую возможность. Телекоммуникационный провайдер Three остановил действие трехлетнего контракта на 120 миллионов фунтов. Компания Nike, являющаяся техническим спонсором «Челси», думает об отказе от договора стоимостью 900 миллионов на 15 лет. Оценивает такую возможность и Hyundai.

Ограничения введены даже на траты команды на выезды: по Британии это 20 тысяч фунтов, по Европе - 60 тысяч. Кстати, вчера лондонский клуб играл в гостях с «Норвичем» и победил 3:1. Игроки «Челси» вышли в старых футболках с тройкой (реклама Three) на груди. А тренер команды Томас Тухель заявил, что в клубе хватает футболок и есть автобус, на котором в случае необходимости команда может путешествовать на выездные матчи.

Надо отдать должное болельщикам «синих», которые не изменили отношение к владельцу под действием вновь открывшихся обстоятельств (интересно, куда смотрели власти Великобритании раньше, если все, что сейчас пишут, правда). Во время игры с «Норвичем» фанаты «Челси» скандировали кричалки в поддержку Абрамовича. За это, правда, многие - вплоть до кабинета министров - их осудили.

Кстати, лицензия, которая была выдана лондонскому клубу, позволит доиграть лишь до конца сезона. Она не будет продлена на следующий, если Абрамович, который оценил клуб в три миллиарда фунтов стерлингов, не согласится на продажу. При этом ни копейки из этих денег олигарх почти наверняка не получит.

источник: «Советский спорт»
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