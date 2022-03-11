ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Легионеры покидают РПЛ. Это плохо, но в этом есть и свои плюсы

Исход легионеров - серьезный удар по нашему футболу, но мы нашли в этом пять причин для оптимизма.
Легионеры покидают РПЛ. Это плохо, но в этом есть и свои плюсы
11 марта 2022 16:11
автор: Никита Шмытов

Ситуация в мире оказывает сильнейшее давление на разные сферы страны, и футбол не стал исключением. Многие иностранцы изъявили желание покинуть РПЛ, а разрешение ФИФА о приостановке контрактов от 7 марта еще больше увеличило отток легионеров из наших клубов.

Уже уехали почти три десятка игроков и тренеров, с каждым месяцем это число наверняка будет увеличиваться. Сейчас многие из них остались в нынешних командах, но уже летом мы увидим вторую волну отъезда, которая может коснуться даже самых ярких звезд «Зенита», «Спартака», ЦСКА и других клубов, у которых не будет мотивации играть без участия в еврокубках. Нестабильность курса рубля также оказывает влияние на этот процесс.

1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ

В последние годы в России многие профессиональные клубы испытывали проблемы с финансированием, не обошлось даже без потерь ряда команд. В новой реальности руководителям клубов придется по-новому обращаться с деньгами. Например, уже сейчас многие представители РПЛ серьезно разгрузили зарплатные ведомости из-за ухода иностранцев, что дает возможность вложить появившиеся свободные деньги в другие направления, которые этого требуют.

2. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

Очень важно, что многие команды будут закрывать появившиеся бреши в составе доморощенными игроками. И тут вперед могут выйти те клубы, которые задолго до этой ситуации инвестировали средства и силы в свои академии. Например, уже сейчас лишившийся всех иностранцев «Краснодар» выпускает на матчи РПЛ парней, которые еще вчера не мечтали о таком шансе.

Если ситуация не изменится, то в ближайшие годы мы увидим множество новых талантов, которые не получили бы возможность реализовать себя, если бы все легионеры остались в России.

3. ЗРИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Предыдущий пункт напрямую может влиять на этот. Болельщики играют важнейшую роль в жизни клуба: от них может зависеть результат команды, финансовое благополучие, репутация. Есть и другие не менее важные аспекты. Количество своих, родных для города игроков способно отразиться на количество зрителей, которые приходят на стадионы. Не секрет, что многие потенциальные зрители не хотели смотреть матчи из-за засилья непонятного уровня легионеров.

Давно известно, что местным гражданам интереснее наблюдать за своими земляками, чем за иностранцами из Анголы, Нигерии, Ямайки и других стран. И это, опять же, может благополучно сказаться на количестве купленных билетов, атрибутики и других сопутствующих вещей, которые увеличат доходы клуба.

4. НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Если же клубы не захотят делать ставку на своих воспитанников, то можно пойти по давно изученной тропинке средних чемпионатов Европы. Клубы из этих лиг находят молодых и перспективных игроков, развивают их, после чего перепродают дальше с неплохой прибылью. Вундеркинды из самых развитых футбольных стран вряд ли сейчас поедут в РПЛ, а вот африканцев, балканцев и латиноамериканцев можно привлечь запросто. На постройку такой системы нужно время, но вполне реально, что совсем скоро условные тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» превратятся в российские аналоги «Бенфики» и «Монако».

5. ОТЪЕЗД ЛУЧШИХ ИГРОКОВ СТРАНЫ

Благоприятные условия РПЛ часто останавливали многих российских игроков от отъезда за рубеж в лучшие лиги Европы. В российских клубах у них были хорошие зарплаты, ежегодные участия в еврокубках, стабильные места в основе и уверенность в том, что дальше трудиться и развиваться не имеет никакого смысла.

Но сейчас многие клубы потеряют часть государственного финансирования, частные инвесторы вряд ли смогут платить те астрономические суммы, которыми сегодня заваливают Дзюбу и компанию, чего они не стоят. РПЛ официально лишена еврокубков. Держаться за внутренний чемпионат больше не имеет смысла, а значит, хоть немного адекватный и амбициозный футболист с российским гражданством захочет уехать в Европу.

И это хорошо, ведь в Италии, Англии, Испании и многих других странах футбол давно и далеко ушел по уровню от нашего, российские игроки будут в той среде только развиваться.

По итогам вышеописанного можно заявить, что отсутствие многих легионеров наверняка ослабит наш чемпионат, но это влияние может быть краткосрочным. В конечном счете это может не только не «убить» РПЛ, а сделать ее только лучше. Для этого боссам клубов и их приближенным придется правильно адаптироваться к новым условиям, а игрокам верно расставить приоритеты.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
21-й тур РПЛ с дерби «Локомотив» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать первом туре.
Чей футбольный актив «заморозят» после Абрамовича? Кто еще из россиян владеет зарубежными клубами
Роман Абрамович не успел продать «Челси»: против него ввели персональные санкции, заморозив все британские активы, включая лондонский клуб. Однако в Европе и мире есть и другие российские собственники футбольных команд, которых, не исключено, ждет та же участь.
«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада
Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.
Шаг до «тридцаточки». Капризов забил по-канадски и по-прежнему опережает Овечкина (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» победить по буллитам (6:5).
Казань не хочет в отпуск, «Динамо» бьет войско Разина. В Кубке Гагарина — настоящий огонь!
В четверг 10 марта в Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча первого раунда плей-офф, и в каждом из них было на что посмотреть.
Два Карпина в одном. Как Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов» и не ушел из сборной
Валерий Карпин снова стал совместителем.
Без пол-литра не разберешься! РПЛ поставила в «деле Кухты» точку, но осадочек остался
Странная история с чешским нападающим «Локомотива» Яном Кухтой завершилась очень странным образом.
И тишина… Что осталось от нашего спортивного ТВ после отключения «Евроспорта» и разрыва с АПЛ и НХЛ
Из-за санкций палитра телетрансляций, доступных и интересных российскому болельщику, стремительно сокращается.
Босс «ПСЖ» рвал и метал, Неймар «пихал» Доннарумме, а о Месси все забыли… Как Париж переживал фиаско в ЛЧ
Вылет одного из фаворитов Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала вызвал бурную реакцию в футбольном мире.
Месси? Мбаппе? Бензема!!! Как великий француз из «Реала» выкинул хваленый «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Три гола Карима Бензема обеспечили мадридцам волевую победу над парижским суперклубом и выигрыш по сумме двух встреч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика