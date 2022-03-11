Легионеры покидают РПЛ. Это плохо, но в этом есть и свои плюсы

Ситуация в мире оказывает сильнейшее давление на разные сферы страны, и футбол не стал исключением. Многие иностранцы изъявили желание покинуть РПЛ, а разрешение ФИФА о приостановке контрактов от 7 марта еще больше увеличило отток легионеров из наших клубов.

Уже уехали почти три десятка игроков и тренеров, с каждым месяцем это число наверняка будет увеличиваться. Сейчас многие из них остались в нынешних командах, но уже летом мы увидим вторую волну отъезда, которая может коснуться даже самых ярких звезд «Зенита», «Спартака», ЦСКА и других клубов, у которых не будет мотивации играть без участия в еврокубках. Нестабильность курса рубля также оказывает влияние на этот процесс.

1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ

В последние годы в России многие профессиональные клубы испытывали проблемы с финансированием, не обошлось даже без потерь ряда команд. В новой реальности руководителям клубов придется по-новому обращаться с деньгами. Например, уже сейчас многие представители РПЛ серьезно разгрузили зарплатные ведомости из-за ухода иностранцев, что дает возможность вложить появившиеся свободные деньги в другие направления, которые этого требуют.

2. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

Очень важно, что многие команды будут закрывать появившиеся бреши в составе доморощенными игроками. И тут вперед могут выйти те клубы, которые задолго до этой ситуации инвестировали средства и силы в свои академии. Например, уже сейчас лишившийся всех иностранцев «Краснодар» выпускает на матчи РПЛ парней, которые еще вчера не мечтали о таком шансе.

Если ситуация не изменится, то в ближайшие годы мы увидим множество новых талантов, которые не получили бы возможность реализовать себя, если бы все легионеры остались в России.

3. ЗРИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Предыдущий пункт напрямую может влиять на этот. Болельщики играют важнейшую роль в жизни клуба: от них может зависеть результат команды, финансовое благополучие, репутация. Есть и другие не менее важные аспекты. Количество своих, родных для города игроков способно отразиться на количество зрителей, которые приходят на стадионы. Не секрет, что многие потенциальные зрители не хотели смотреть матчи из-за засилья непонятного уровня легионеров.

Давно известно, что местным гражданам интереснее наблюдать за своими земляками, чем за иностранцами из Анголы, Нигерии, Ямайки и других стран. И это, опять же, может благополучно сказаться на количестве купленных билетов, атрибутики и других сопутствующих вещей, которые увеличат доходы клуба.

4. НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Если же клубы не захотят делать ставку на своих воспитанников, то можно пойти по давно изученной тропинке средних чемпионатов Европы. Клубы из этих лиг находят молодых и перспективных игроков, развивают их, после чего перепродают дальше с неплохой прибылью. Вундеркинды из самых развитых футбольных стран вряд ли сейчас поедут в РПЛ, а вот африканцев, балканцев и латиноамериканцев можно привлечь запросто. На постройку такой системы нужно время, но вполне реально, что совсем скоро условные тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» превратятся в российские аналоги «Бенфики» и «Монако».

5. ОТЪЕЗД ЛУЧШИХ ИГРОКОВ СТРАНЫ

Благоприятные условия РПЛ часто останавливали многих российских игроков от отъезда за рубеж в лучшие лиги Европы. В российских клубах у них были хорошие зарплаты, ежегодные участия в еврокубках, стабильные места в основе и уверенность в том, что дальше трудиться и развиваться не имеет никакого смысла.

Но сейчас многие клубы потеряют часть государственного финансирования, частные инвесторы вряд ли смогут платить те астрономические суммы, которыми сегодня заваливают Дзюбу и компанию, чего они не стоят. РПЛ официально лишена еврокубков. Держаться за внутренний чемпионат больше не имеет смысла, а значит, хоть немного адекватный и амбициозный футболист с российским гражданством захочет уехать в Европу.

И это хорошо, ведь в Италии, Англии, Испании и многих других странах футбол давно и далеко ушел по уровню от нашего, российские игроки будут в той среде только развиваться.

По итогам вышеописанного можно заявить, что отсутствие многих легионеров наверняка ослабит наш чемпионат, но это влияние может быть краткосрочным. В конечном счете это может не только не «убить» РПЛ, а сделать ее только лучше. Для этого боссам клубов и их приближенным придется правильно адаптироваться к новым условиям, а игрокам верно расставить приоритеты.