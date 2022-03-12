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«Челси» все-таки продадут, Абрамович не получит ни копейки

Как сообщают британские СМИ, представители Романа Абрамовича и правительства Великобритании достигли соглашения.
«Челси» все-таки продадут, Абрамович не получит ни копейки
12 марта 2022 14:21
автор: Олег Чикирис
автор фото: Sky Sports

События вокруг «Челси» развиваются стремительно. Не прошло и недели после того как Абрамович заявил о желании продать клуб, как он и еще несколько российских бизнесменов и руководителей госкомпаний попали под санкции. Об этом было объявлено в четверг. Все британские активы российского олигарха с португальским паспортом оказались заморожены, ему запретили приезжать в Великобританию и вести в стране какой-либо бизнес. Таким образом, продажа Абрамовичем «Челси» оказалась заблокирована.

На следующий день практически все британские газеты поместили Абрамовича на обложку, представив его едва ли не исчадием ада. Сегодня же истерия спала и тон публикаций вновь вернулся в обычное русло. Сообщается, что в пятницу представители бизнесмена и правительства Великобритании начали переговоры, и вроде бы даже достигли принципиального согласия.

Правительство считает быструю продажу лучшим выходом для «Челси» и его болельщиков, но для этого нынешнему владельцу придется согласиться на списание кредитов на сумму более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Для Абрамовича это не проблема. Более того: он изначально собирался поступить так, о чем сообщил еще на прошлой неделе.

Абрамович поручил The Raine Group - американскому банку, который занимается продажей - продолжить процесс. Крайний срок для подачи заявок на покупку - конец следующей недели (изначально был вторник). По данным The Telegraph, на данный момент поступило порядка 150 заявок, но лишь три из них можно считать серьезными. Это предложение на два с лишним миллиарда фунтов от Тодда Боэли и Хансайорга Висса, а также две оферты от владельца бейсбольного «Чикаго Кабс» Тома Риккетса и хозяина клуба по американскому футболу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсона.

Все имеющиеся предложения - американские. Остальные пока раздумывают. О желании купить лондонский клуб заявлял турецкий бизнесмен Мухсин Байрак, а также британский миллиардер и болельщик «синих» Ник Кэнди. В любом случае, чем быстрее «Челси» продадут, тем будет лучше для клуба и болельщиков. И для футболистов, некоторые из которых, по слухам, уже консультируются с агентами и юристами насчет возможности разорвать контракт.

При этом за сколько «Челси» ни продали бы, Роман Абрамович не получит от этой сделки ни фунта. Таковы условия наложенных санкций.

источник: «Советский спорт»
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