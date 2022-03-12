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Шамар Николсон: Очень нравится, с какой страстью работает Ваноли

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в интервью клубной пресс-службе он рассказал о своем хет-трике и адаптации в команде
Шамар Николсон: Очень нравится, с какой страстью работает Ваноли
12 марта 2022 14:54
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

- Вы были в курсе, что еще никому из спартаковцев не удавалось забить на «Открытие Банк Арене» хет-трик? Вы – первый, кто это сделал.
- Нет, я не знал этого. Но после игры ко мне подошел работник из персонала команды и сказал, что я первый, кому удалось забить на нашем стадионе три мяча. Безусловно, это очень важное для меня событие. Могу сказать, что дебют в «Спартаке» оказался самым лучшим в моей карьере. Конечно, здорово оформить хет-трик в первом полноценном для меня матче. Я рад, что быстро сумел вписать свое имя в историю команды. Мне очень понравилась атмосфера на «Открытие Банк Арене» даже учитывая то, что на стадионе было много свободных мест. Не могу себе представить, что буду чувствовать, когда болельщики заполнят арену целиком.

- Вы забрали себе на память этот мяч?
- Да, конечно. Причем все игроки на нем расписались. Взял подписи у всех без ребят исключения. То же самое я делал и в других клубах, когда забивал три мяча. А хет-трик «Кубани» стал для меня третьим с того момента, как я переехал играть в Европу.

- Расскажите, про свой танец, который вы исполняете после голов.
- Я изображаю орла. Я и раньше использовал такой жест. Вообще это ямайская тема и мое старое празднование. Теперь вот решил его повторить и вернуть в свой арсенал.

- После того, как вы забили мяча «Динамо», станцевали с Квинси Промесом. Репетировали это танец заранее?
- Нет. Это еще один мой фирменный номер. А Квинси просто присоединился к празднованию.

- Какой из четырех забитых мячей вы можете назвать классическим для себя?
- Скорее, это мой второй гол в ворота «Кубани», когда я закрутил мяч мимо голкипера в дальний угол. Я так много раз делал в своей карьере.

- Расскажите о том, как прошла ваша адаптация в «Спартаке»?
- Все просто здорово. В футбольном плане мы с партнерами по команде быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого из ребят есть сильные стороны. Мы отлично наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими игроками. И за пределами поля у нас отличные отношения.

- Что можешь рассказать о главном тренере команды Паоло Ваноли?
- Это реально очень сильный тренер и приятный человек. Больше всего нравится, с какой страстью он работает.

- 16 марта у вас будет день рождения. Как хотите его отметить?
- Через три дня после этого нам предстоит важная гостевая встреча, поэтому устраивать что-то масштабное вряд ли будет уместно. Думаю, максимум мы соберемся поужинать в каком-то ресторане.

- Вы приехали в Москву в самый разгар зимы. Что-то уже успели увидеть в городе? Где-то побывали?
- Да. Я посетил Красную площадь и еще пару раз выбирался в центр. Россия, конечно, очень холодная страна, но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Поэтому я стараюсь мыслить только позитивно. Даже несмотря на то, что в Москве светит фейковое солнце, оно совсем не согревает.

источник: «Советский спорт»
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