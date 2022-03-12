Языджи в РПЛ не уходит без гола! ЦСКА вырвал победу у «Локомотива»

БЕРЕЗУЦКИЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К КЛАССИКЕ

Армейцы терпели поражения от красно-зеленых на протяжении пяти последних встреч, состоявшихся в 2020-2021 годах, с общим счетом 2:10, но на новую встречу выходили в хорошем расположении духа и с уверенностью в своих силах – весной они победили во всех трех играх: «Спартак» (2:0), «Сочи» (2:1) и «Нижний Новгород» (1:0).

Единственным преимуществом железнодорожников перед игрой можно было назвать наличие стабильного бомбардира Яна Кухты, забивавшего и на сборах, и в первом же матче РПЛ с «Химками». А вот Алексей Березуцкий потерял из-за травмы Антона Заболотного (он остался в запасе).

Армейцев предупреждали, что отъезд Федора Чалова в аренду оставит команду без дублера для Заболотного, но в клубе посчитали, что Юсуф Языджи справится с этой задачей. Он и занял позицию страйкера во втором матче подряд, хотя на мой взгляд больше пользы может принести чуть в глубине. Зато получивший повреждение Марио Фернандес все-таки вышел с первых минут.

Пользуясь случаем, Березуцкий сделал оппонентам сюрприз, отойдя от полюбившейся игры в три центральных защитника. Вообще-то оборонительной ее не назвать, но на сей раз перестановка явно намекала на задачу завладеть преимуществом. Для этого в центре поля появились два явно выраженных опорника Максим Мухин и Жан-Филипп Гбамен, обеспечившие наличие плацдарма в средней зоне, а творчество легло на плечи троих новичков-легионеров при поддержке Бактийора Зайнутдинова.

ЯЗЫДЖИ ЗАБИВАЕТ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ПОДРЯД

Обязанности главного тренера у «Локо» в этой встрече исполнял Дмитрий Лоськов. Он достаточно долго играл и тренировал под руководством Юрия Семина, чтобы впитать игровые принципы мэтра – надежность сзади прежде всего. Так что железнодорожники предсказуемо отдали сопернику мяч и пытались разить его на контратаках. Весьма приличных с учетом количества потерь – из-за травм не было Станислава Магкеева, Франсуа Камано и Антона Миранчука (не считая Маринато Гилерме).

Красно-зеленые понимали, что в позиционной атаке вряд ли смогут удивить гостей, поэтому середину поля проходили быстро и максимально прямолинейно, но от этого не менее перспективно. Наличие Кухты на острие гарантировало опасность каждой передачи в свободную зону штрафной за спины защитникам. Ускорению атак на подступах к штрафной способствовал и перевод Уилсона Изидора на левый фланг атаки. У Маркуса Гисдоля он составлял пару форвардов с чехом, а Лоськов перешел на более привычные 4-2-3-1. Гирано Керк справа решал ту же задачу.

До поры преимущество ЦСКА было лишь номинальным, но гостям здорово удавалось за счет прессинга вынуждать соперника выбивать мяч вперед наобум, что приводило к регулярному давлению на штрафную Павла Худякова. Незадолго до свистка на перерыв количество перешло в качество. И вновь блеснул лучший игрок команды Языджи – на линии штрафной легким касанием пятой отправил мяч Зайнутдинову и сам же успел на добивание после сейва вратаря.

Однако стоит признать, что перспективных подходов у железнодорожников было не меньше, и они заслужили ничью, которую спустя всего три минуты зафиксировал на табло точный удар Изидора. После подачи Живоглядова справа по довольно простому мячу не смогли попасть ни Яка Бийол, ни Игорь Дивеев, и француз беспрепятственно расстрелял Акинфеева. Это первый пропущенный им мяч за пять последних туров.

И СНОВА СТАНДАРТ!

В перерыве Лоськов заменил Мацея Рыбуса на более активного впереди Наира Тикнизяна. Наверняка чтобы добавить продуктивности левому флангу, через который атак было заметно меньше. Первые минуты «Локо» провел даже активнее соперника, а Рифат Жемалетдинов даже имел убойный момент, но, обыграв Акинфеева, не попал в пустые ворота.

Березуцкий отреагировал возвращением к игре в три центральных защитника – Бруно Фукс заменил Мухина и ушел в оборону. Ход сработал, ЦСКА вновь запер хозяев на их половине поля, но игрокам атаки не хватало терпения. Хорхе Карраскаль на пару с Хесусом Мединой здорово действовал в обыгрыше, но если парагваец после обводки искал партнеров, то колумбиец лупил изо всех позиций. А удар у него – будем честны – слабоват и прямолинеен. В створ он попадал, но сложных задач перед Худяковым не ставил.

На финальном отрезке матча он окончательно перестал быть равным. За счет замен Березуцкому удалось взвинтить темп – вышедшие по ходу игру Фукс, Антон Заболотный, Алан Дзагоев и Чидера Эджуке поучаствовали в голевых моментах. Алан после стандарта скидывал мяч на убойную позицию Гбамену (выше), Заболотный метров с девяти пробил точно в Худякова, Эждуке заработал победный угловой, а Фукс сделал решающую скидку.

Со второй попытки уже в компенсированное время Марио Фернандес все-таки пробил Худякова, и ЦСКА наконец прервал серию поражений от «Локомотива». И вновь стандарт приходит на помощь армейцам, как и во многих предыдущих матчах (за исключением игры с «Нижним Новгородом»). Таким образом, подопечные Березуцкого одержали четвертую подряд весеннюю победу и как минимум временно обошли в таблице «Сочи». Такими темпами еще в чемпионскую гонку включатся.

Больше материалов автора – в телеграм-канале «Лига шампиньонов».

РПЛ. 21-й тур

«Локомотив» - ЦСКА – 1:2 (1:1)

Голы: Языджи, 39 – 0:1. Изидор, 42 – 1:1. Фернандес, 90+1 – 1:2.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Едвай, Мампасси, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Бабкин, Керк (Петров, 73), Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Изидор, Кухта.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин (Фукс, 58), Гбамен, Медина (А. Заболотный, 83), Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Карраскаль (Эджуке, 84), Языджи.

Предупреждения: Зайнутдинов, 31. Гбамен, 41. Жемалетдинов, 77. Дзагоев, 89.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).