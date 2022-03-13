Роналду снова утер всем нос. После скандала отгрузил три мяча «Тоттенхэму» и побил рекорд по голам

Всего неделю назад Криштиану Роналду подвергался в Англии резкой критике. Нападающий «МЮ» уехал в Португалию, когда его клуб проводил важнейший матч в АПЛ против «Манчестер Сити». «Юнайтед» были разгромлены 1:4, а версий того, почему не было на поле главной звезды команды Ральфа Рангника, выдвигали несколько.

Сам тренер говорил, что Роналду пожаловался врачу команды на невозможность выступить в ближайшем матче. Но почему он покинул страну на этот период – непонятно. Не исключено, что Криш обиделся то ли на тренера, то ли на партнеров, ведь в раздевалке многие недовольны его поведением. СМИ писали о серьезных разногласиях между игроком и тренером и обращали внимание на то, что после возвращения в Манчестер на тренировке Роналду смотрел на Рангника «холодным взглядом».

Как бы там ни было, Роналду вернулся в игре с «Тоттенхэмом», хотя были опасения, что пропустит и этот поединок. Он тренировался по индивидуальной программе, но все же оказался в составе. И всем все доказал. «МЮ» выиграл 3:2, и все три гола «Юнайтед» забил португалец, установив тем самым рекорд по голам в официальных матчах – 807.

Прежнее достижение принадлежало Йозефу Бицану. Играл он с 1931 по 1957 год за чехословацкие клубы «Славия», «Сокол Шкода», пражское «Динамо», «Спартак» из Брно, а также за австрийские «Рапид» и «Адмиру». Компания RSSSF, занимающаяся статистикой, насчитала у него 805 подтвержденных мячей. Хотя Чешская футбольная ассоциация заявляет, что их больше – 821. Но точных данных нет, в военное время очевидно могли быть утеряны некоторые протоколы.

Роналду за «МЮ» отличился 136 раз, а большую часть голов он забил в составе мадридского «Реала» – 450. Еще 101 гол приходится на туринский «Ювентус», 5 голов на лиссабонский «Спортинг», в котором будущая суперзвезда начинала карьеру, и 115 на матчи за сборную Португалии.

Этот хет-трик стал первым для Криша в «Манчестер Юнайтед» после его возвращения в клуб. На 12-й минуте он хорошо открылся на пас Фреда пяткой и нанес шикарный удар с дальней дистанции. При счете 1:1 Роналду замкнул прострел Джейдона Санчо с фланга, а победный гол оформил в своей излюбленной манере. После подачи углового в высоком прыжке пробил головой под перекладину.

В нынешнем сезоне в 31 матче за «МЮ» у него уже 18 голов. И это в 37 лет! Хет-трик стал 59-м в великой карьере португальца, на протяжении которой он уже становился лучшим бомбардиром: в истории сборных, чемпионатов Европы, в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также в истории «Реала».

«МЮ» благодаря победе над «шпорами» установили рекорд по числу домашних побед – 400 в матчах Премьер-лиги. Причем 23 из них были одержаны над «Тоттенхэмом» – больше, чем над любой другой командой.

Реакция на феерическую игру Роналду не заставила себя ждать. В сетях опять зазвучали восторженные оценки неувядающего мастерства Криштиану. Экс-капитан «МЮ» Рой Кин был уверен, что такой сумасшедший настрой на игру вызван тем, что Роналду был очень расстроен историей, случившейся на прошлой неделе. «Сегодня он снова показал то, что мы привыкли видеть на протяжении многих лет. Этот парень просто гений, все три его гола были фантастическими. Не понимаю, когда говорят, что он больше не нужен клубу», – цитирует Кина Sky Sports.

Не скрывал восторга бывший защитник клуба Гари Невилл. «Как же Роналду верит в свои силы. На закате карьеры он по-прежнему невероятен. Это суперзвезда современного футбола, он один из величайших игроков всех времен. И лучший бомбардир в истории».

К этому в общем-то и добавить нечего.