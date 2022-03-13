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Паоло Ваноли: Нам нужно прибавлять психологически, как было в матче с «Динамо»

После матча 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (1:2) главный тренер хозяев Паоло Ваноли отметил, что нужно больше одного - двух месяцев, чтобы стать командой, а также отметил, что не хочет обвинять в поражении кого-то одного.
Паоло Ваноли: Нам нужно прибавлять психологически, как было в матче с «Динамо»
13 марта 2022 21:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

- Нам нужно прибавлять психологически, как было в матче с «Динамо», когда мы, по сути, перестали играть, имея численное преимущество. Такие матчи нельзя проигрывать. У меня были опасения перед игрой и они оправдались. Было много спорных эпизодов, с пенальти в частности. Но «Спартак» не должен искать отговорки, надо работать и прибавлять. Сейчас мы еще не команда, потому что не можем один матч играть хорошо, а потом так себе. Нам предстоит стать единой командой. У нас все для этого есть и иногда мы это показываем.

- Чего вы опасались до матча с «Краснодаром»? Высокий прессинг «быков» был неожиданным?
- Нет-нет. Дело не в прессинге. Мы должны были контролировать игру и иметь психологию победителя. В таких матчах многое решают детали. Иногда нам трудно в тяжелых матчах, и когда что-то не идет, перебороть себя, и выйти за тот лимит, который необходим для успеха.

- Были ли проблемы с психологией в том плане, что были известны проблемы «Краснодара»?
- Нет. Недооценки не было. Дело не в этом. Мы хотим обрести психологию победителя. Для этого необходимо не один - два месяца. Мы на верном пути, вместе работаем. Мне не в чем упрекнуть ребят. Мы играем для болельщиков, за «Спартак». Когда мы играем дома, эти вещи нам нужно понимать.

- Большая критика идет в сторону Кофрие. В матче с «Динамо» он получил карточку на первых секундах, а сегодня во многом из-за него был пропущен гол...
- Давайте не будем винить кого-то конкретно в чем-то. В прошлом это случилось с Рассказовым. По сути его убили. Кофрие заменили в матче с «Динамо», потому что защитник с желтой карточкой - это опасная ситуация. Здесь нет ничего личного. Мне не хочется кого-то обвинять. У нас ко всем одинаковое отношение, в том числе и к Бакаеву, который должен в каждом матче показывать хорошую игру. Мы должны играть за «Спартак», а не за себя лично. В этом смысл. А ошибки случаются. Все мы люди, и все ошибаемся.

- Что думаете о судействе, о двух отмененных голах? Уже смотрели эпизоды?
- Я не привык обсуждать работу арбитров. Все эпизоды смотрит ВАР. Меня удивило, почему эпизод с пенальти ВАР не смотрел. Мы должны со всем этим иди дальше. А не оценивать решение судей. Они могут быть ошибочными.

источник: «Советский спорт»
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