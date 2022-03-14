Месси освистывают в Париже, а его отец уже ведет переговоры с «Барселоной»

Об эмоциональной реакции боссов французского клуба писалось уже много. Не остались в стороне болельщики «Пари Сен-Жермен», которые выместили свое негодование на звездах команды.

В матче 29-го тура Лиги 1, несмотря на победу над «Бордо» со счетом 3:0, всю игру фанаты освистывали Лионеля Месси и Неймара. Особенно доставалось бразильцу, который услышал обструкцию трибун даже после того, как забил второй гол. Каждое касание мяча вызывало свист.

На этом фоне пошли разговоры о возможном уходе Лео после окончания сезона. Очевидно, что клуб ждут большие перемены. Недовольство Неймаром уже выразили владельцы, посчитав его одним из виновников поражения в Мадриде. Еще один лидер парижан Килиан Мбаппе, как сообщают инсайдеры, уже якобы поставил свою подпись под контрактом с «Реалом». Месси же одним из вариантов дальнейшей карьеры рассматривает возвращение в «Барселону».

Источники говорят о том, что отец футболиста Хорхе несколько дней назад контактировал с руководством сине-гранатовых на предмет камбэка его сына в клуб, в котором тот стал живой легендой. Лионель выступал за каталонцев с 2004-го по 2021-й, а прошлым летом перебрался в Париж из-за финансовых проблем «Барсы», которая не смогла зарегистрировать новый контракт нападающего в лиге.

Тогда Месси тяжело переживал расставание, чего не скрывал. Но вслед за этим у него появилась мечта выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Разбилась она быстро, а сам Лео был абсолютно незаметен в играх с «Реалом». Не этого ждали от него многочисленные фанаты, оттого так бурно реагировал стадион после лигочемпионского фиаско на домашнем матче чемпионата Франции.

Месси, конечно, надо из Парижа уходить. Вот только в «Барселону» на большие деньги вернуться он не сможет. Клуб в последнее время предпринимает серьезные шаги для оздоровления своей экономики, а в игровом плане после прихода на должность главного тренера Хави начался заметный прогресс.

В последнем туре «Барса» разгромила дома «Осасуну» - 4:0. Игра команды в атаке становится все более яркой. Каталонский клуб уже вышел на третье место в Примере, а ведь еще недавно казалось, что будет вести тяжелую борьбу за попадание в четверку. Сине-гранатовые реально рисковали не попасть в Лигу чемпионов, но сегодня ни у кого нет опасений, что клуб пролетит мимо главного еврокубка на будущий сезон.

Все это может послужить толчком для Лео, чтобы исправить ошибку. Его связывает с «Барселоной» слишком многое, чтобы все упиралось только в деньги. Если аргентинец наступит на горло своим финансовым амбициям, то возвращение может случиться. Было бы круто увидеть Месси снова в форме «Барсы».

Тем временем все больше разговоров идет по поводу фигуры нового главного тренера «ПСЖ». Дни Маурисио Почеттино в клубе наверняка сочтены. Он и сам не раз подчеркивал, что был бы не прочь вернуться в Англию, тем более претенденты на него есть.

Заменить его может Диего Симеоне. Аргентинец, долгие годы работающий с «Атлетико», был в списке потенциальных кандидатов на пост наставника парижан еще в 2014-м. Едва не переехал в «Пари Сен-Жермен» аргентинец в 2019-м вместе с Антуаном Гризманном. Но оба раза что-то не сложилось в переговорах. И вот сейчас с новой силой испанская пресса обсуждает возможный роман Симеоне и «ПСЖ», видя именно в нем первого претендента из списка соискателей.

В Париже грядут большие перемены. Как, судя по всему, и в судьбе Лео Месси.