У Абрамовича отберут португальское гражданство?

Раввина подозревают в выдаче документа, который позволил Абрамовичу стать гражданином Португалии. Еврейская община отрицает какие-либо нарушения и заявляет, что стала жертвой клеветы.

О том, что Роман Абрамович стал гражданином Португалии в декабре сообщила местная пресса.

55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года на основании того, что ему удалось доказать, что он является потомком евреев-сефардов.

Закон о натурализации сефардских евреев был принят в Португалии в 2015 году. Абрамович является членом еврейской общины Порту, много лет был ее благотворителем. Именно глава этой общины Дэниел Литвак и выдал Абрамовичу документ, подтверждающий, что тот является потомком евреев-сефардов.

В январе власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта Роману Абрамовичу. Как заявили в Минюсте страны, такая проверка является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

Тогда же представители бизнесмена

заявили, что сам Роман Аркадьевич «приветствует любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича – все его активы в стране были заморожены, включая футбольный клуб «Челси», а самому предпринимателю запрещен въезд на территорию Великобритании.

Из-за того, что счета футбольного клуба «Челси» заморожены, игрокам не выплачивается зарплата. В британской прессе даже пошли разговоры, что «Челси» может не доиграть этот сезон в АПЛ. Но, кажется, все-таки, это преувеличение. Похоже, вскоре лондонский клуб обретет новых владельцев.

Абрамович выставил «Челси» на продажу еще в феврале, он хотел получить за клуб в районе 4,5 млрд фунтов. Потенциальные покупатели, в частности, американо-швейцарский консорциум, заявили, что эта сумма нереальна в нынешних условиях. Считалось, что Абрамович сможет вернуть максимум 1,5-2 млрд фунтов, которые ему должен клуб. Будущие покупатели считали, что именно эта цена является реальной.

12 марта Руководство Английской премьер-лиги приняло решение отстранить владельца «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси», — говорится в заявлении лиги.

Теперь российский бизнесмен не получит за клуб ничего после его продажи.

Сейчас «Челси» идет на 3-м месте в чемпионате Английской премьер-лиги. У команды 59 очков, «синие» на 9 очков опережают, идущий четвертым «Арсенал». Лидирует «Манчестер Сити» - 69 очков, на втором месте «Ливерпуль» - 66.

То есть, «Челси» уверенно идет в зоне Лиги чемпионов. В самой ЛЧ текущего сезона команда Томаса Тухеля имеет отличные шансы выйти в ¼ финала. 16 марта «Челси» проведет ответный матч 1/8 финала в Лилле. В первой игре на «Стэмфорд Бридж» лондонцы победили 2:0.