Дарья Карпина: В сборной и Ростове у Карпина одинаковый заработок

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАРПИНА И ДЗЮБОЙ

- К Дзюбе нет никакого негатива, я с ним не знакома. Мы говорили с мужем об Артеме, когда тот был в «Арсенале» в конве того, что он может перейти в «Ростов». О сборной речи тогда не было. Я спрашивала Валеру, возможно ли что Дзюба к нему перейдет. Муж сказал, что да, что Дзюба - это хороший футболист, и способен помочь команде. Личные отношения здесь не при чем. Карпин давно сказал, что взял бы Артема, потому что есть интерес клуба. В сборной происходило то же самое. Валера все равно встречался с Дзюбой. А на первый сбор его не вызвал, потому что тот был не в форме. Видимо, Артем на это обиделся.

О ЗАРПЛАТЕ КАРПИНА В СБОРНОЙ И «РОСТОВЕ»

- В целом, заработок одинаковый. Раньше у Валеры в «Ростове» был контракт на год, а здесь - на пять месяцев. Плюс автоматическое продление еще на два. Это вообще не про деньги. Ведь некоторые считают, что он пошел в сборную за бабками. А на самом деле там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры нашей сборной раньше.

О САМОМ ДОРОГОМ ДЛЯ НЕЕ ПОДАРКЕ ОТ ВАЛЕРИЯ КАРПИНА

- Еще задолго до наших отношений с Валерой, мне знакомая как-то присылает фотографию, и там картина. Она сказала, что нашла ее в интернете, но ее как будто писали с меня. Смотрю, и не по себе стало, в профиль вылитая я. Затем я выложила ее в соцсетях, и люди стали спрашивать, кто художник, потому что они хотят заказать у него такой же портрет. Когда я написала, что на картине не я, все в шоке. Потом у нас начались отношения с Валерой, и у меня вылезло воспоминание в Facebook. Я ему показала эту картину, и он сказал, что это прикольно. Тогда я сказала, что там изображена не я. Он в итоге нашел автора картины. Оказалось, что это русский художник, который живет в Испании. Валера позвонил ему, но оказалось, что картина давно продана. И художник сделал ее репродукцию, точно такую же. А Валера подарил мне на день рождения. Из Испании прислали холст, и родители вставили в рамку. Боялись, что она не успеет прийти к моему дню рождения, но в итоге все же успела.

ОБ ОТНОШЕНИИ КАРПИНА К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ИГРОКОВ

- Совпало так, что тренер по физподготовке Луис, собрал жен футболистов «Ростова», чтобы поговорить с ними о питании мужей. Ведь игрокам готовят еду их жены. Но даже если кто-то не готовит, то покупает еду, а она должна быть правильная. Так вот Луис организовал собрание. Меня, правда, там не было. Но девчонки потом были очень воодушевлены. Луис рассказал им и показал планы питания: что можно есть, а что нельзя. Причем там нет какой-то жести. Все вполне комфортно. Я подумала, может, мне тоже попробовать? У меня была цель после родов прийти в форму. Я стала правильно питаться. Валера меня никогда не заставлял это делать, как думают некоторые. Он мне даже не намекал на это.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С АЛАНОМ МАМАЕВОЙ

- Мы познакомились с Аланой Мамаевой на семейных сборах, когда Павел только приехал в команду. Все готовились к приезду Аланы, про которую пишут всякое. Мы все удивились, что это абсолютно нормальная, простая девчонка. Ничего общего с тем образом, который поначалу сложился. Мы не дружили, но сразу подписались друг на друга в Instagram, могли что-то прокомментировать. Обращались, если что-то надо, особенно когда они еще с Пашей были в браке и жили в Ростове. Я до сих пор могу спросить ее что-то мне по косметике. Это инстаграмные отношения — могу ей прислать сообщение с просьбой, она может обратиться ко мне. Мы хорошие знакомые.