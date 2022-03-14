Ай да Карпин! Тренер сборной вернулся, Лисакович удалился, «Ростов» победил в Казани

КАРПИН ВЕРНУЛСЯ!

Вау! Матч в Казани стал первым после возвращения Валерия Карпина в «Ростов». Он несколько лет интересно, но нестабильно работал с командой, а прошлым летом покинул ее ради сборной России. Сборной больше играть не с кем, поэтому наставник вернулся в клуб, которым руководит его близкий друг Арташес Арутюнянц.

Интерес к нему был и со стороны «Локомотива» и «Краснодара», но тренер не смог отказать близкому товарищу. Понятно, что здесь ему работать комфортно, есть абсолютное доверие и взаимопонимание. Заменял Карпина хорошо знакомый ему Виталий Кафанов, работающий с ним и в сборной. Вместе с Карпиным пришел Виктор Онопко. В общем, в этой части у клуба проблем нет.

МАССОВЫЙ ОТЪЕЗД ЛЕГИОНЕРОВ

Есть проблемы с легионерами, которые стали постепенно покидать Россию. Баштуш, Армин Гигович, Кенто Хашимото, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист – никого из них не оказалось даже в заявке, хотя на них зимой очень рассчитывали и наигрывали в основу. Из полноценных иностранцев остался только форвард Али Соу, так что состав «Ростова» одновременно можно назвать и неоптимальным, и экспериментальным, но других игроков нет и, видимо, не будет.

У Леонида Слуцкого аналогичные проблемы – нет Филипа Уремовича, Сеяда Хакшабановича, Андреса Дрейера, Оливера Абильгора и Ин Бом Хвана, и лишь последние двое травмированы. Остальные играли ключевые роли в своих линиях, но уже вне расположения казанцев. А еще добавьте сюда отсутствующих Илью Самошникова и Михаила Костюкова, и картина станет совсем тяжелой.

Все еще непривычно видеть в основе «Рубина» Александра Ломовицкого (левый защитник!), Леона Мусаева (центр поля) и Солтмурада Бакаева (правый вингер). Первые двое сыграли роль в пропущенном мяче, третий из-за удаления Виталия Лисаковича не провел и получаса.

БАЙРАМЯН В ЦЕНТРЕ ПРИМАНИЯ

Отсутствие сыгранности футболистов особенно бросалось в глаза при игре в обороне. «Рубин» лихо начал матч, но не реализовал несколько моментов и пропустил в первой же атаке. Ломовицкий не успел к забросу на Хорена Байрамяна, Роман Тугарев не стал дожидаться отбора со стороны Монтассара Тальби и покатил по диагонали на линию штрафной Дмитрию Полозу, которого потерял Мусаев.

Казалось, что казанцы сейчас возьмутся за дело, но какое-то помутнение рассудка случилось у Лисаковича. В середине поля он, догоняя Байрамяна, просто наступил ему шипами на ахилл – то место, где даже щитков нет. Виталий Мешков дошел до эпизода, посмотрел на корчащегося на газоне армянина и достал из кармашка красную карточку. Удаление абсолютно справедливое, белорус и сам понимал весь ужас произошедшего – хватался за голову и недоумевал, как с ним это могло произойти.

«РОСТОВ» И БОЛЬШИНСТВЕ НИЧЕГО НЕ СОЗДАЕТ

Это удаление сломало игру. «Ростову» даже в большинстве нечего предложить сопернику, кроме желания. Гости больше владели мячом, но не могли придумать ничего сложнее заброса в штрафную, а хозяевам банально не хватало игрока – до 19-й минуты они вели по ударам 6-1, а до свистка на перерыв статистика выровнялась 4-4. В такой игре ждет, что игру на себя возьмет Хвича, но ему РПЛ давно наскучила.

Все команды Карпина похожи друг на друга – 4-3-3 и желание атаковать флангами. Так было в двух предыдущих версиях «Ростова», сборной России и в это возвращение на берега Дона. Только на вторую половину гости вышли с иными задачами. Чтобы погасить атакующий порыв соперника, они выбрали контроль мяча. Можно сказать, ради контроля, потому что вперед команда шла только если находила свободную зону. В противном случае можно и покатать поперек. Счет позволял.

ТЯЖЕЛОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Второй тайм получился еще более посредственным и пророческим. Сомнительное качество газона, минимум голевых моментов, регулярные ошибки в передачах, отсутствие легионеров и, как следствие, ярких идей, скорости и мастерства работы с мячом. Показательно, что оба мяча во второй половине в свои ворота (!) забили Сильвие Бегич и Николай Комличенко (хотя этот гол вроде бы засчитали Хвиче). Такой и предстанет наша лига через пару-тройку месяцев, когда разъедутся все иностранцы, кроме каких-нибудь непритязательных голодных африканцев.

Все это лучшая антиреклама чемпионата. Сложно поверить, что если тенденция сохранится, рейтинги удержатся, а основному телевещателю удастся хотя бы отбивать по 7 миллиардов рублей в год. Как сложно поверить и в то, что мальчики и девочки предпочтут это «шоу» компьютерным играм или развлекательным передачам и помчатся в футбольные школы. Потому что смотреть это физически больно.

На этом фоне идея о расширении лиги звучит особенно бредово, но те, кто за это голосует, думают не о зрителях, а о своих рабочих местах. Тут ничего неожиданного. Ну, а Карпину удачи и побед в «Ростове». А то как-то уж очень неловко за сборную, которую готовит тренерский штаб 12-й команды РПЛ.

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РПЛ

21-й тур

«Рубин» - «Ростов» - 1:2 (0:1)

Голы: Полоз, 12 – 0:1. Бегич, 75 – в свои ворота – 0:2. Кварацхелия, 77 – 1:2.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Кузнецов, 79), Бегич, Тальби, Ломовицкий, Мусаев, С. Бакаев (Онугха, 27), Зуев (Тесленко, 70), Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Лангович (Калинин, 58; А. Мухин, 90+1), Мелехин, Осипенко, Сильянов, Щетинин (Сухомлинов, 72), Глебов, Байрамян, Тугарев (Мельников, 81), Полоз (Голенков, 72), Соу (Комличенко, 58).

Предупреждения: Мелехин, 39. Зуев, 54. Сильянов, 56. Голенков, 76. Бегич, 80. Кварацхелия, 90+7.

Удаление: Лисакович, 19.

Судья: Мешков (Дмитров).