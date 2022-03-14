Роналду разбушевался в АПЛ, Симеоне крушит всех в Примере. Что ждать от матча «МЮ» – «Атлетико»

Первый матч в Мадриде был очень упорным и не дал преимущества ни одной из команд. В первом тайме и начале второго «Атлетико» диктовал свои условия, вел в счете 1:0 благодаря голу Жоау Феликса, отличившемуся уже на 7-й минуте, но затем произошло чудесное преображение английского клуба. Концовку «МЮ» провел лучше, отыгрался на 80-й минуте усилиями Энтони Эланга и все запутал в этом противостоянии. Предсказать победителя тут крайне непросто. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 450 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Источник фото: ФК «Атлетико» (Мадрид)

Если перед первой игрой все отмечали спад в игре обоих соперников, то перед ответной встречей они одержали важные победы. «Атлетико» так вовсе выдал победную серию в Примере, насчитывающую уже пять матчей. В последнем туре выиграл дома у «Кадиса» (2:1), а перед этим одержал ключевую победу в турнирном плане – в гостях над прямым конкурентом «Бетисом» (3:1). Это позволило «матрасникам» подняться на третье место.

У команды Диего Симеоне, которого совсем недавно слухи даже отправляли в скорую отставку, теперь неплохие шансы побороться за серебро – отставание от «Севильи» не так велико, пара осечек соперника – и его можно настигнуть. Хотя конкуренты напирают, «Атлетико» придется потрудиться, чтобы не пустить вперед набравшую ход «Барселону» и тот же «Бетис». Но перелом в положительную сторону у мадридцев уже похоже произошел.

Источник фото: ФК «Атлетико» (Мадрид)

С хорошим настроением выйдет на матч и «МЮ». Криштиану Роналду триумфально вернулся в состав после скандальной истории с отъездом в Лиссабон на прошлой неделе. В его отсутствие «Юнайтед» были разгромлены в важном матче в АПЛ «Ман Сити» (1:4). В следующей игре с «Тоттенхэмом» португальский нападающий оформил хет-трик, принеся победу команде Ральфа Рангника. Бывший «куратор» московского «Локомотива», поговаривают, с главной звездой никак не может найти согласия. Но судя по последней встрече это не мешает выдавать обоим яркие матчи и продолжать борьбу за первую четверку.

Роналду в субботу был хорош как в молодости. Все три гола «шпорам» были забиты в отличном стиле. Все знают, что когда Криш разозлен, он может свернуть горы. А сейчас как раз такой случай. В этом плане «Атлетико» не повезло. Роналду на матчи Лиги чемпионов всегда настраивается особенным образом. И забивает в еврокубке регулярно. В нынешнем розыгрыше у него было 6 голов в группе. «Атлетико» для Роналду одна из любимых команд. Огорчал он мадридцев очень часто. В 36 матчах во всех турнирах на счету 37-летнего португальца 25 голов. Закрыть его будет невероятно сложно, особенно на чужом поле.

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Тем более что в отличие от соперника «Атлетико» испытывает кадровые проблемы. Не поможет команде в Манчестере из-за дисквалификации полузащитник Янник Феррейра-Карраско. Травмированы Жоффрей Кондогбиа, Матеус Кунья и Даниэль Васс. Пока нет ясности, выйдут ли на игру Анхель Корреа, Марио Эрмосо и Шише Врсалько.

Букмекеры видят фаворитом пары «МЮ», но с этим можно поспорить. Симеоне как тренер сильнее Рангника, опыта игры в еврокубках у аргентинца намного больше. Первый матч показал, что у испанцев есть противоядие против атаки соперника. Плюс всем хорошо известно, что «Атлетико» способен выдать свой лучший футбол в решающих матчах, что доказывал не раз.

«Матрасники» вполне могут пройти дальше, если используют все свои козыри. И, конечно, если удача будет на их стороне. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.