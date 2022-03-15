Артем Ребров: С Ваноли мы должны думать одинаково, чтобы я передавал его мысли игрокам

О взаимодействии с Лукой Каттани

- Я переживал перед первой встречей с Лукой. Человек работал в больших клубах, а я до этого не общался с людьми на таких должностях. Но с первой минуты нашего общения, он настолько расположил к себе, что я понял – не надо стесняться моего уровня владения английским. У нас сразу общение пошло легко и спокойно. Мы понимали друг друга. Он всегда говорит, что я его человек, которому можно доверять, что я хорошо знаю «Спартак». Благодарен ему за это.

Об атмосфере в команде

- Я не заметил больших перемен. Но когда ты сидишь за столом с футболистами, то видишь ситуацию с одной стороны. За другим столом я тоже в курсе всего, но уже не настолько поглощен внутренними процессами. Со стороны я не увидел, что у наших легионеров были какие-то волнения, чтобы кто-то не тренировался, чтобы собирались в кучки. Я знаю, что было небольшое собрание. Иностранцы все обсудили и решили остаться. Никто испуганный не ходил.

О взаимодействии с Ваноли

- Ваноли сразу посадил меня в самолете рядом с собой. Как и в столовой. Не для того, чтобы я транслировал то, что он думает, а чтобы я до команды доносил какие-то вещи, которые, может быть, не все понимают до конца. Мы должны одинаково думать, чтобы я передавал игрокам его мысли. Когда ты сам это глубже понимаешь, то можешь донести информацию до футболистов лучше. Ваноли не уехал за границу. Это говорит о его человеческих качествах и ответственности. Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации.

О конкуренции в «Спартаке»

- Есть игроки, которые сейчас оказались в запасе: Соболев, Зобнин, Максименко, но это не значит, что они всегда будут там сидеть. Конкуренцию в футболе никто не отменял. Появился Литвинов, который все чаще выходит в основе и имеет большой вес в раздевалке. Приобрели Пруцева, Хлусевича. Это молодые игроки с российским паспортом, которые будут приносить пользу в будущем. Сейчас они не могут постоянно выходить на поле. Им нужно время. Все это обсуждается с Ваноли и Каттани. А что касается Николсона, если легионер на данный момент сильнее, он выходит и забивает, тогда Соболеву надо работать еще больше, выходить в те минуты, которые у него будут, и показывать, что он ничем не хуже. «Спартак» только выиграет от этого.

О поражениях ЦСКА и «Краснодару»

- На такие матчи сейчас смотрю больше с позитивом. Понятно, что поражение – это не очень хорошо. Но когда команда только строится, ты видишь, как люди реагируют на поражения. Мы не забили и пропустили после собственных ошибок. Можно говорить, что виноват кто-то другой, но я считаю, что мы сами виноваты. Сейчас идет процесс построения команды, и через такие матчи мы видим, кто достоин и дальше оставаться в «Спартаке».

О штрафном Сперцяна

- Не буду говорить о том, что было сказано на установке, но получилось интересно: с ЦСКА Умяров лег под стенку, но игрок не пробил низом, а с «быками» он не лег, и футболист пробил под стенкой. Не могу сказать, что это командная ошибка, но в такой момент все ждут чуда от вратаря. Как он скажет, так команда и делает. Это не совсем правильно. Если ты стоишь в стенке, то сам должен понимать, где подпрыгнуть, а где остаться. Можно принять решение в процессе, а не ждать, что голкипер подскажет. Эти моменты надо пережить, чтобы понимать, как работать с ними дальше.