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«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную

Нападающий «Зенита» по-прежнему хочет выступать за сборную России, но сам позвонил Карпину, чтобы пропустить мартовский сбор и провести больше времени с семьей.
«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную
15 марта 2022 16:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав на первые сборы в 2022 году. В нем было много интересного. Например, получили вызовы вратарь «Спартака» Александр Селихов, защитники Кирилл Заика («Сочи») и Данил Круговой («Зенит»), из «Крыльев Советов» приедут Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, зато не оказалось ни одного игрока из других чемпионатов – Александра Головина, Алексея Миранчука, Дениса Черышева.

Но самым обсуждаемым стало отсутствие Артема Дзюбы и объяснение Карпина: «В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил в конце предсезонных сборов, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за ”Зенит”».

Тут стоит добавить, что у тренера и нападающего еще со времен «Спартака» был конфликт, и когда Карпина только назначили в сборную, вопрос о Дзюбе ему задавали не раз. Обе стороны всегда уверяли, что сотрудничество обязательно состоится, если форвард будет соответствовать уровню национальной команды.

Однако Дзюба уже отказывался от вызова в сборную на октябрьские матчи, сославшись на плохую физическую форму, а на решающие игры в ноябре уже сам Карпин его не приглашал, хотя тот был в полном порядке: «В тот раз он сказал, что не готов. Куда его вызывать?..»

Многие обратили внимание на то, что Карпин упомянул в контексте отказа Украину, но сам форвард в интервью «Спорт-Экспрессу» развеял предположения о политической составляющей своего решения:

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание — Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

Готов ли я играть за сборную России? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную».

Карпину даже пришлось дать отдельный комментарий по этой ситуации:

«Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит».

Все указывает на то, что в данный момент конфликта между ними и правда нет. Подтверждают это и слова супруги тренера Дарьи Карпиной в интервью Youtube-каналу «Без воды» о том, что Валерий Георгиевич считает Дзюбу хорошим футболистом, способным помочь сборной, а на первый сбор в сентябре не вызвал его из-за проблем с физической формой. «Видимо, Дзюба обиделся на это, потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: «А вот уже я не хочу»», - заявила Карпина. Но время прошло, и инцидент исчерпан.

Но не всем удается спокойно воспринимать происходящее. Так, депутат Виталий Милонов крайне резко высказался о просьбе нападающего: «Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну.

Понятно, что дело не в родственниках, а в моде. Отказался сейчас, больше играть не будет, пусть уезжает в Африку. Его надо выкинуть отовсюду, он больше нигде не имеет право играть, во дворах пусть парней учит. Он настоящий негодяй, подлый и мерзкий поступок настоящего предателя. Если стране тяжело, и он так говорит, то пошел на фиг».

источник: «Советский спорт»
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