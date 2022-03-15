Дмитрий Селюк: Роналду с Рангником не одолеют Симеоне

- Итак, главный матч дня в европейском футболе пройдет поздно вечером на «Олд Траффорд». «Атлетико» в этом сезоне сильно штормит, «Юнайтед» сотрясают скандалы. Что ждете от этого матча?

- Я всегда против команды, в которых играет Роналду. Поэтому я хочу, чтоб дальше прошел «Атлетико». Да, Симеоне играет часто в не очень зрелищный футбол, но забить его команде трудно, а такой футбол дает результат.

Вы правы, в нынешнем сезоне «Атлетико» играет очень неровно – могут выдать отличный матч, а иногда совсем блекло выглядят.

- Пример отличного матча я приведу сходу – домашняя игра с «Барселоной». Прекрасный плотный футбол, жесткая дисциплина, два красивых гола. Понятно, что тогда настрой сыграл особую роль. Уж слишком соперник особенный.

- Да, с «Барселоной» очень хороший матч получился. Понятно, что «Манчестер» играет дома, будет много атаковать, но, думаю, дальше пройдет «Атлетико».

- Вы сказали, что всегда против команды, где играет Роналду. За что не любите великого Криша?

- Нельзя говорить, что не люблю. Он много делает полезного, много помогает людям. К человеческим его качествам нет никаких вопросов. Просто я много лет живу в Барселоне, не могу не симпатизировать «Барселоне». И в многолетнем противостоянии Роналду и Месси, конечно, всегда был на стороне аргентинца.

- Мы как-то с вами говорили про Роналду, и вы высказали интересную мысль – в какие команды приходит Криштиану, они разваливаются.

Вот и в этом сезоне «Манчестер» раздирают внутренние сколки, команда разделилась на «роналдистов» и его противников. Роналду под охраной в последние недели на тренировки ездит. Отсюда и результаты.

- Роналду великий футболист, он много работает на тренировках. Но при этом он – нарцисс, тянет одеяло на себя. А сейчас он уже не тот, чтобы тянуть на себя все одеяла, тянуть одному за собой команду.

В футболе былые заслуги не работают. Смотрите, как получилось в «Ювентусе». Он там тоже тянул одеяло на себя, а команда играла все хуже. И даже после девяти титулов чемпионов Италии, не выиграла Серию А.

- Его все-таки под Лигу чемпионов брали, а в Лиге с Роналду «Юве» выступил два года подряд бесславно. Итак, какой итог нашей беседы?

- Скажу так, Роналду с Рангником не одолеют Симеоне.

АНОНС

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдет в Манчестере.

Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 22.45.