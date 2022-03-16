Дальше без Роналду и Рангника. «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов

Первый матч в Мадриде на протяжении часа вызывал недоумение от безликой игры «МЮ». Хозяевам в тот момент удалось подавить полностью атакующую игру англичан. При счете 1:0 «Атлетико» был куда ближе к тому, чтобы забить второй мяч, чем гости отыграться. Но последние полчаса все перевернули. Команда Ральфа Рангника смогла перевести игру к воротам испанцев, нашла в себе внутренние ресурсы, не сдалась и увезла гостевую ничью.

Но вопросы остались: какой «МЮ» был настоящим? Тот, что укатывали в газон, или воспрявший после замен?

В АПЛ дела у «Юнайтед» идут с переменным успехом. Не так давно было разгромное поражение от «Ман Сити» (1:4) со скандальным отъездом Криштиану Роналду в Португалию в день игры. Было много кривотолков по этому поводу, но истинную причину его непопадания в состав на тот матч знают только он сам да возможно штаб клуба, объяснивший все повреждением.

Роналду вернулся в следующем туре с хет-триком в ворота «Тоттенхэма» (3:2), заставив снова восхищаться своим мастерством. Когда Криш разозлен, его трудно остановить. У хозяев была надежда, что этого запала лидера хватит на матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Уж больно сильно зависит результат «МЮ» от результативности главной звезды. Тем более что португалец очень удачно играет с «матрасниками» - еще со времен выступления за «Реал». В 36 матчах он наколотил этому сопернику 25 голов.

Но «Атлетико» славится умением играть важнейшие еврокубковые матчи. Сколько уже таких игр вытащил Диего Симеоне и его футболисты. В Манчестер его команда приехала с серией из пяти побед в Примере. Кризис декабря-января уже позади. Так что в прогнозах специалисты не были едины. Кто-то ставил на «МЮ», который играл дома при поддержке зрителей, но немало сторонников нашлось у испанцев.

Хозяева сразу дали понять, что играть будут первым номером. «Атлетико» не возражал. Игра от обороны для них привычна, хотя в первом матче тактика была иной. Там английский клуб накрывали высоким прессингом, не давая развивать свои атаки. Не дали «МЮ» свободы «матрасники» и на этот раз, но в позиционной атаке не преуспевали.

За четверть часа соперники обменялись опасными ударами. Эланга, автор английского гола в Мадриде, пробил в касание после прострела Бруно Фернандеша, но мяч угодил в голову Облака. А вот вратарю «МЮ» Де Хеа пришлось по-настоящему показывать свое мастерство. В отчаянном прыжке он вытащил тяжелейший мяч из-под перекладины после дальнего выстрела Де Пауля.

А дальше «МЮ» давил, но забивал «Атлетико». В первой половине испанцы дважды поймали хозяев на контратаке, правда гол был засчитан только один. Жоау Феликс на 34-й минуте эффектно замкнул поперечную передачу на дальней штанге, но автор паса Льоренте принимал мяч в положение вне игры.

В тот же угол семь минут спустя после навеса Гризманна угодил головой Лоди — мяч с отскоком от газона влетел в сетку мимо опешившего Де Хеа. Игроки «МЮ» попытались поспорить с судьей: мол, был фол перед испанской атакой, но словенец Славко Винчич криминала в этом эпизоде не увидел.

Роналду много бегал, но толку от этого было мало. Чересчур суетились и его партнеры. Гости же спокойно предпочитали контролировать мяч в центре поля с помощью перепасовки и искали шансы для резких выпадов. «МЮ» за полчаса запомнился ударами Санчо с лета, когда мяч пролетел в полуметре над перекладиной, и защитника Варана, который пришел в штрафную и головой пробил в девятку. Облак был хорош — достал мяч в красивом полете.

Рангник просил в бой все атакующие резервы: Погба, Кавани, Рэшфорда, сняв с игры Фернандеша, Элангу и Фреда, но все, на что они сподобились, устроили небольшой навал. Навесы-забросы в штрафную результата не дали. И даже на голевой момент «МЮ» не сподобился. Симеоне к тому же грамотно затормозил концовку матча заменами и победил. Побежал быстро-быстро после финального свистка в раздевалку, а с трибун в него летели от разъяренных поражением фанатов посторонние предметы.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 0:1 (0:1)

Гол: Лоди, 41.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес, Фред (Кавани, 75), Бруну Фернандеш (Погба, 67), Мактомини (Матич, 67), Роналду, Санчо, Эланга (Рэшфорд, 67).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).

Предупреждения: де Пауль (43), Матич (81), Эррера (81), Диогу Далот (87).

Первый матч - 1:1